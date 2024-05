Alagamentos deixam presídios do RS ilhados e sem energia

Em Charqueadas, o nível da água do Rio Jacuí baixou e 448 presos que tinham sido remanejados já puderam voltar ao local.

Apesar da situação precária, o boletim informa que os presos estão em segurança e que as unidades dispõem de água potável. Ontem, a Secretaria entrou em contato com o Ministério da Justiça para pedir auxílio, inclusive no fornecimento de água para os presídios, que estão com estoque baixo. A forma como a ajuda será prestada ainda não ficou acertada.

No Rio Grande do Sul, existem 44.072 mil presos.