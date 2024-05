Às escuras e sem sistema, Justiça gaúcha adota regime de urgência

O sistema de peticionamento eletrônico da Justiça Trabalhista é diferente. Foi publicado um aviso no site do TRT (Tribunal Regional do Trabalho) do Rio Grande do Sul de que o sistema estava fora do ar. Casos de urgência poderiam ser atendidos por meio de telefones celulares ou por emails (consulte no site).

As Justiças Estadual e Federal do estado preferiram desativar o Eproc porque não havia garantia de que ele funcionaria com segurança por meio de geradores. Os equipamentos são movidos a óleo diesel e o combustível está escasso em Porto Alegre em razão dos alagamentos.

O acesso ao eproc via tribunais de Santa Catarina é reservado para casos considerados urgentes — como réus presos e pessoas com demandas em saúde. Os tribunais no Rio Grande do Sul funcionam em regime de plantão extraordinário, de forma remota, para atender a esses casos.

As equipes de informática dos tribunais gaúchos se reuniram ontem e têm trabalhado para tentar disponibilizar os sistemas o quanto antes, com garantia de funcionamento seguro.