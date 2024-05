Barroso autoriza ida de policiais judiciais ao RS para ajuda humanitária

O Rio Grande do Sul enfrenta estado de calamidade pública por conta de eventos climáticos extremos. O Poder Judiciário foi atingido tanto em suas instalações, como no quadro funcional, com servidores, colaboradores e estagiários desabrigados.

A proposta de apoio foi construída em diálogo com o TJ do Rio Grande do Sul e partiu do Departamento de Segurança Institucional do Poder Judiciário, que propõe políticas e regulações para as atividades de segurança dos tribunais e conselhos.