Deputada do PSOL pede a Cármen Lúcia ajuda do TSE para investigar ameaças

A deputada Talíria Petrone (PSOL-RJ), que disputa a prefeitura de Niterói, será recebida na tarde desta quarta-feira (11) pela presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministra Cármen Lúcia, para falar sobre violência na política. A parlamentar pedirá ajuda da Justiça Eleitoral na elucidação de ameaças que vem recebendo de grupos milicianos do Rio de Janeiro e de extremistas na internet. O TSE anunciou na semana passada a criação de um observatório para combater a violência política de gênero e estimular a participação de mulheres na política. Em conversa com a coluna, a deputada comemorou a iniciativa.

Uma pesquisa da UFF (Universidade Federal Fluminense) identificou a senhora como a parlamentar mais ameaçada no âmbito virtual. Como a senhora lida com isso?

Infelizmente, fui a campeã desse horror. Se juntam a esse submundo da internet de grupos extremistas as ameaças concretas da milícia do Rio de Janeiro que a gente tem que lidar hoje.