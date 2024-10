38,5% dos candidatos ainda não declararam recebimento de qualquer valor

Passado o primeiro turno das eleições municipais, 38,5% dos candidatos ainda não declararam recebimento de qualquer tipo de cifra para abastecer a campanha - seja de recurso público ou privado. O dado foi compilado pela plataforma 72 horas, que monitora as eleições no país, e refere-se à movimentação financeira de campanha até terça-feira (8).

O prazo para candidatos e partidos apresentarem prestação de contas referente ao primeiro turno termina em 5 de novembro. A contabilidade do segundo turno precisa ser declarada até o dia 16 de novembro. O dado mostra que os candidatos, como de costume, preferem deixar essa burocracia para a última hora.

Ao todo, foram registradas na Justiça Eleitoral 463.394 candidaturas. Dessas 178.619 não declararam ainda qualquer recurso. O partido com maior percentual de candidaturas nessa situação é o PCO, com 99% dos concorrentes. Em contrapartida, 75% dos candidatos do PSOL declararam o recebimento de recursos.