Governo Lula baixa regra sobre exame necessário para mudar regime de prisão

A norma também prevê a obrigatoriedade da presença da defesa do preso no momento da realização do exame. Ao preso, é garantido o direito ao silêncio e à afirmação de inocência, sem que isso pese contra ele no resultado do exame.

"Esta resolução, elaborada e discutida por técnicos de diversas áreas do conhecimento, visa garantir que o exame criminológico seja um instrumento efetivo de avaliação, sem se tornar um obstáculo indevido à progressão de regime das pessoas privadas da liberdade que atendam aos requisitos objetivos previstos em lei. O propósito é assegurar que o documento forneça subsídios relevantes para a tomada de decisão judicial", disse à coluna o juiz Douglas Martins, presidente do CNPCP (Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária), órgão de assessoramento do Ministério da Justiça que elaborou o texto da resolução.

Segundo dados do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), vai custar aos cofres públicos R$ 170 milhões para compor as equipes técnicas aptas à realização dos exames. O custo anual seria de R$ 6 bilhões para a manutenção das pessoas que terão o prolongamento do tempo de encarceramento, em razão dos atrasos na análise das progressões de regime, diante da nova exigência legal.