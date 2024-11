Governo pede desculpas a ex-funcionários da Panair, fechada pela ditadura

"É muito importante mostrar que não foram uma, duas ou três pessoas atingidas, foram milhares de pessoas atingidas por um único decreto absolutamente cruel, totalmente violento e ilegal, que destruiu a vida de milhares de pessoas, de milhares de famílias. São 60 anos de luta e de resistência. Agora, temos pelo menos o reconhecimento do erro do Estado e o pedido de desculpas", diz Ingrid Fricke, que trabalhou na empresa.

Ela explicou que, a partir do reconhecimento do Estado, será possível aos funcionários entrarem com pedidos de indenização financeira, que serão analisados caso a caso.

Em setembro do ano passado, a Comissão de Anistia aprovou pedido de desculpas aos familiares dos donos da empresa, Celso da Rocha Miranda e Mario Wallace Simonsen. Agora, o reconhecimento foi estendido aos ex-empregados, que foram demitidos de forma abrupta quando a companhia fechou as portas.