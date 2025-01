Lula deve nomear dois novos ministros do STJ em fevereiro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem a intenção de nomear dois novos ministros para o STJ (Superior Tribunal de Justiça) em fevereiro, segundo interlocutores do petista. A expectativa é que isso aconteça assim que terminar o recesso do Judiciário e do Congresso Nacional, no início do mês.

Repousam na mesa do presidente desde outubro duas listas tríplices enviadas pelo STJ com candidatos à vaga. Embora as cadeiras estejam vazias há um ano, Lula não elegeu as nomeações como prioridades. Primeiro, estava focado nas eleições municipais. Depois, a guerra em torno das emendas parlamentares ganharam protagonismo na política.

De acordo com fonte próxima do presidente, existe um "empate geral" entre os concorrentes. Lula não teria batido o martelo, mas deve fazer isso em janeiro.