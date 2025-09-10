Ministros do STF: Fux municia sanções dos EUA e ação contra julgamento
Numa avaliação imediata do voto do ministro Luiz Fux no processo contra Jair Bolsonaro e outros sete réus pela tentativa de golpe no 8 de janeiro, integrantes do Supremo dizem que, até aqui, o colega não só forneceu elementos para um eventual questionamento do julgamento na Corte Interamericana de Direitos Humanos como também deu munição à tese norte-americana para sancionar os magistrados, em especial de Alexandre de Moraes.
Fux defendeu a anulação da ação penal por entender que ela não deveria tramitar no Supremo e avalizou argumento dos réus de que houve cerceamento de defesa por excesso de documentos inseridos no caso, sem que houvesse tempo para os advogados analisarem todas as provas.
Os integrantes da Primeira Turma já aguardavam uma divergência de Fux, mas não dessa monta.
Fux votou pela condenação de mais de 400 pessoas nos processos sobre o 8 de janeiro no Supremo, contrariando hoje a própria jurisprudência, ao analisar as provas contra o chamado núcleo central da articulação da tentativa de golpe.
O ministro ainda enviou recados a Moraes. "Juiz não deve ser acusador e deve ter distanciamento", afirmou.
Ontem, Fux pediu aos colegas que seu voto não fosse apartado, ou seja, interrompido, para que não houvesse debate de sua tese na Primeira Turma.
