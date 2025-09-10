Ministros do STF: Fux municia sanções dos EUA e ação contra julgamento

Numa avaliação imediata do voto do ministro Luiz Fux no processo contra Jair Bolsonaro e outros sete réus pela tentativa de golpe no 8 de janeiro, integrantes do Supremo dizem que, até aqui, o colega não só forneceu elementos para um eventual questionamento do julgamento na Corte Interamericana de Direitos Humanos como também deu munição à tese norte-americana para sancionar os magistrados, em especial de Alexandre de Moraes.

Fux defendeu a anulação da ação penal por entender que ela não deveria tramitar no Supremo e avalizou argumento dos réus de que houve cerceamento de defesa por excesso de documentos inseridos no caso, sem que houvesse tempo para os advogados analisarem todas as provas.

Os integrantes da Primeira Turma já aguardavam uma divergência de Fux, mas não dessa monta.