'Quem tem razão não precisa de 12 horas', disse ministro após voto de Fux

Cármen Lúcia, autora do voto que selou a maioria pela condenação de Jair Bolsonaro, o fez em cerca de duas horas. Não houve intervalo. O ministro Cristiano Zanin, presidente da Turma e último a votar, tomou a palavra e avisou que faria um resumo do voto, indicando também um rito sumário.

Ao comentar a atitude dos colegas, um integrante do Supremo afirmou: "Quem tem razão não precisa de 12 horas para se explicar."

Não há expectativa de divergência no mérito das acusações no voto de Zanin. E, sem uma divergência no mérito na condenação dos réus em todos os tipos penais, a possibilidade de um recurso contra a decisão da Primeira Turma fica inviabilizada.

Num dos momentos mais emblemáticos da reprovação ao voto de Fux, o ministro Flávio Dino afirmou, em aparte, que um dos pilares do direito é o tratamento, com igualdade, de pessoas de classes distintas. "Os critérios aplicados ao jardineiro devem ser os mesmos aplicados ao dono da casa. Isso é Justiça", afirmou Dino.

Foi uma forma de explicitar, sem mencionar, a guinada no entendimento do ministro Fux, que condenou mais de 400 pessoas, no Supremo, e que ontem julgou a Corte incompetente para analisar o caso de Bolsonaro e demais acusados de integrarem a cúpula da estrutura que tramou o enredo que levou ao 8 de janeiro de 2023.

Num gesto enfático de apoio aos colegas que foram expostos durante o julgamento, o ministro Gilmar Mendes decidiu comparecer presencialmente ao plenário da Primeira Turma, para assistir ao julgamento da plateia. Ele já havia externado solidariedade a Alexandre de Moraes, por telefone, após a fala de Fux.