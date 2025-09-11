'Estávamos exaustos e perplexos': os bastidores do voto de Fux
Quando a longa sessão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal de ontem terminou, após cerca de 12 horas de voto do ministro Luiz Fux, cada um dos cinco ministros foi para um lado.
"Estávamos exaustos", relata um integrante da turma. "E perplexos", conclui.
O presidente do colegiado, ministro Cristiano Zanin, amigo pessoal de alguns colegas da Corte, rumou direto e reto para o elevador e foi para casa, sem falar com os demais.
Ao longo de seu voto, Fux contrariou os próprios precedentes, enviou recados a diversos colegas —em especial ao ministro relator do processo que trata da trama golpista, Alexandre de Moraes— e desqualificou o trabalho feito pela Procuradoria-Geral da República.
"Foi um longo dia trágico. A conclusão do voto dele desautoriza tudo o que ele mesmo fez em outras centenas de casos. A palavra que resume tudo é incoerência", avalia um integrante do STF.
Durante as cerca de 12 horas de sessão, Fux solicitou uma série de intervalos, que se não fossem cedidos teriam de levar à interrupção da sessão.
"Se teve um gol ontem foi termos concluído o voto dele em um dia. Chegou uma hora que todo mundo passou a considerar que a coisa estava se arrastando para empurrar a conclusão do voto para o dia seguinte, mudando o cronograma do julgamento", diz um colega do ministro.
Nos intervalos, Fux dirigia-se diretamente ao seu gabinete, enquanto os demais integrantes da turma o aguardavam no que chamam de "sala do lanche".
"Chegou uma hora que se falava pouco, tamanho o espanto", relata um magistrado.
E hoje?
Nesta tarde e noite, devem votar os ministros Cármen Lúcia e Cristiano Zanin. Segundo interlocutores, a disposição do presidente da Turma é esticar a sessão para que ambos possam proferir suas decisões, reservando o dia de amanhã para a discussão do tamanho das penas.
Há expectativa de que a sessão de hoje seja usada para rebater pontos elencados por Fux, inclusive por parte de Moraes.
Mas Zanin, Lúcia e Dino também pretendem "clarear aspectos ignorados pelo colega".
Ninguém descarta eventual embate. "Ele não concedeu apartes a ninguém. Aliás, exigiu que fosse assim. E respeitamos. Foi tudo atípico ontem. Mas como ninguém falou durante o voto dele, pode ser que não concedam apartes a ele também. Está no regimento, quem vota decide se passa a palavra ou não."
