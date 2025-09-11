'Estávamos exaustos e perplexos': os bastidores do voto de Fux

Ao longo de seu voto, Fux contrariou os próprios precedentes, enviou recados a diversos colegas —em especial ao ministro relator do processo que trata da trama golpista, Alexandre de Moraes— e desqualificou o trabalho feito pela Procuradoria-Geral da República.

"Foi um longo dia trágico. A conclusão do voto dele desautoriza tudo o que ele mesmo fez em outras centenas de casos. A palavra que resume tudo é incoerência", avalia um integrante do STF.

Durante as cerca de 12 horas de sessão, Fux solicitou uma série de intervalos, que se não fossem cedidos teriam de levar à interrupção da sessão.

"Se teve um gol ontem foi termos concluído o voto dele em um dia. Chegou uma hora que todo mundo passou a considerar que a coisa estava se arrastando para empurrar a conclusão do voto para o dia seguinte, mudando o cronograma do julgamento", diz um colega do ministro.

Nos intervalos, Fux dirigia-se diretamente ao seu gabinete, enquanto os demais integrantes da turma o aguardavam no que chamam de "sala do lanche".

"Chegou uma hora que se falava pouco, tamanho o espanto", relata um magistrado.