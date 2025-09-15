Julgamento de Bolsonaro fez ataques ao STF 'explodirem', diz ministro
Na última sexta-feira, depois que a Primeira Turma da corte encerrou o julgamento do núcleo central da trama golpista, o ministro Flávio Dino falou por telefone com um colega, fazendo uma espécie de balanço da semana: "Obviamente, o número de ataques ao Supremo explodiu". Nos últimos dias, Dino encaminhou pedidos de abertura de inquérito à Polícia Federal após ter recebido ameaças, citando como mote a crise política no Nepal, que já fez mais de 70 vítimas em protestos violentos.
Desde 2020, com o aumento do discurso político violento, o Supremo investe fortemente em sua Secretaria de Segurança. A Corte recebe ataques diariamente, mas sempre que há um evento envolvendo o ex-presidente e seus aliados, ou nova investida dos Estados Unidos contra membros da Corte, dizem fontes que monitoram as ameaças, o número de ofensas criminosas escala significativamente pelos mais diversos meios: telefonemas, e-mails, cartas e pacotes direcionados aos gabinetes dos ministros.
Dentro da corte hoje, há uma sala segura destinada exclusivamente ao escrutínio de pacotes enviados ao STF, sob coordenação do setor de inteligência. Ao longo dos últimos cinco anos, os homens que atuam nessa divisão já interceptaram simulacros de explosivos, embrulhos com fezes e até um frasco de perfume preenchido com líquido corrosivo —um tipo de ácido. Neste último caso, a remetente foi identificada. Quando o alerta é grave, o poder Judiciário é acionado.
Anistia: a conta que não fecha entre os vários grupos da centro-direita
Dirigentes de partidos de centro, centro-direita e direita têm debatido sistematicamente as vantagens e desvantagens de encampar um projeto de anistia ampla e irrestrita, como pede a família de Jair Bolsonaro. Nem o embarque do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), conseguiu destravar a articulação. Há uma ala significativa em siglas que apoiam o bolsonarismo que aponta a votação e até eventual aprovação de um indulto generalizado na Câmara como "vitória de Pirro".
A título de reflexão, um dos líderes dessa ala propõe o seguinte cálculo: ainda que a Câmara vote e aprove a anistia, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), manteria o tema longe da pauta de votações por ao menos quatro ou cinco meses —isso se pressionado à exaustão. No Senado, o tema esbarra inclusive na objeção de presidentes de comissões importantes, como a de Constituição e Justiça, pautada por Otto Alencar (PSD-BA). "A Constituição é cristalina: não cabe anistia. A pior coisa que o Congresso pode fazer é aprovar algo inconstitucional, levando de novo o tema para o Supremo, onde há clara maioria pela ilegalidade da tese", diz o senador.
Ainda assim, segue um dos líderes do centrão em seu exercício lógico, suponha-se que o Senado aprove o perdão aos golpistas. "O projeto iria à sanção de Lula, que imporia um veto. E aí ele retornaria ao Congresso, que teria de passar pela segunda vez pelo desgaste de votar a medida. Fez as contas? Isso aí já se dará em 2026. Ano de eleição. E até lá alguém da esquerda já vai ter acionado o Supremo. Não é algo que a gente vá conseguir fazer acontecer de verdade."
No terreno do possível, advoga parte do grupo aliado ao ex-presidente, o que deveria ganhar corpo é um projeto que revise as penas impostas por crime de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e impeça a somatória de penas por outros delitos quando este for o tipo penal em cena. Aí, o problema é outro: a família Bolsonaro tem sinalizado que essa modelagem não a atende.
PT vai levar mote de soberania e defesa nacional à TV e rádio
A direção nacional do PT pretende fechar ainda hoje o desenho das inserções que o partido exibirá em cadeia nacional de rádio e TV. As peças precisam ser entregues até o fim desta semana. O mote será a defesa da soberania nacional e da chamada agenda de "justiça tributária", com foco no projeto que isenta quem ganha até R$ 5 mil de imposto de renda. Mas há quem pregue que a condenação de Jair Bolsonaro e a punição do ex-presidente por golpe de Estado também seja, de alguma forma, explorada.
Falando em isenção de imposto de renda, o senador Renan Calheiros (MDB-AL) trabalha para abrir uma via alternativa ao texto que trata do assunto no Senado. Hoje, o projeto do governo está na Câmara. A ideia é usar um texto de 2019 que tem relação com o tema e está na Casa para inserir os dispositivos propostos pelo Planalto. O assunto foi alvo de debate com outros integrantes do MDB na última semana.
