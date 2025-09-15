Julgamento de Bolsonaro fez ataques ao STF 'explodirem', diz ministro

Anistia: a conta que não fecha entre os vários grupos da centro-direita

Dirigentes de partidos de centro, centro-direita e direita têm debatido sistematicamente as vantagens e desvantagens de encampar um projeto de anistia ampla e irrestrita, como pede a família de Jair Bolsonaro. Nem o embarque do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), conseguiu destravar a articulação. Há uma ala significativa em siglas que apoiam o bolsonarismo que aponta a votação e até eventual aprovação de um indulto generalizado na Câmara como "vitória de Pirro".

A título de reflexão, um dos líderes dessa ala propõe o seguinte cálculo: ainda que a Câmara vote e aprove a anistia, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), manteria o tema longe da pauta de votações por ao menos quatro ou cinco meses —isso se pressionado à exaustão. No Senado, o tema esbarra inclusive na objeção de presidentes de comissões importantes, como a de Constituição e Justiça, pautada por Otto Alencar (PSD-BA). "A Constituição é cristalina: não cabe anistia. A pior coisa que o Congresso pode fazer é aprovar algo inconstitucional, levando de novo o tema para o Supremo, onde há clara maioria pela ilegalidade da tese", diz o senador.

Ainda assim, segue um dos líderes do centrão em seu exercício lógico, suponha-se que o Senado aprove o perdão aos golpistas. "O projeto iria à sanção de Lula, que imporia um veto. E aí ele retornaria ao Congresso, que teria de passar pela segunda vez pelo desgaste de votar a medida. Fez as contas? Isso aí já se dará em 2026. Ano de eleição. E até lá alguém da esquerda já vai ter acionado o Supremo. Não é algo que a gente vá conseguir fazer acontecer de verdade."

No terreno do possível, advoga parte do grupo aliado ao ex-presidente, o que deveria ganhar corpo é um projeto que revise as penas impostas por crime de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e impeça a somatória de penas por outros delitos quando este for o tipo penal em cena. Aí, o problema é outro: a família Bolsonaro tem sinalizado que essa modelagem não a atende.

PT vai levar mote de soberania e defesa nacional à TV e rádio

A direção nacional do PT pretende fechar ainda hoje o desenho das inserções que o partido exibirá em cadeia nacional de rádio e TV. As peças precisam ser entregues até o fim desta semana. O mote será a defesa da soberania nacional e da chamada agenda de "justiça tributária", com foco no projeto que isenta quem ganha até R$ 5 mil de imposto de renda. Mas há quem pregue que a condenação de Jair Bolsonaro e a punição do ex-presidente por golpe de Estado também seja, de alguma forma, explorada.