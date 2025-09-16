A solidão de Motta: Lula disse 'não vote', STF foi contra PEC da Blindagem
O discurso de que a decisão de colocar a PEC da Blindagem em votação foi fruto de um acordão caiu por terra quando integrantes do governo, do Supremo e do próprio Congresso se insurgiram contra o texto.
Na prática, a PEC da Blindagem dá aos parlamentares o poder de dizerem se eles podem ou não ser investigados pelo Supremo, atribuição cassada há 21 anos pelo próprio Legislativo. O texto atual vai além disso: concede a mesma benesse a presidentes de partidos, portadores de mandato ou não.
O presidente Lula avisou pessoalmente ao presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos/PB), que a PEC não teria o apoio do Planalto. Mais: Motta foi alertado de que o desgaste pela aprovação da medida poderia recair unicamente sobre a imagem dele.
Segundo integrantes do governo, Lula foi textual: disse que ele não gostaria de ver o texto em pauta, porque tinha outras prioridades, como a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil. Motta contra-argumentou. Disse que sua governabilidade na Câmara dependia da votação da PEC —ele foi eleito com votos da direita e da esquerda.
Quando decidiu acatar o pedido do centrão e da direita de pautar a PEC, Motta pediu para um petista de Minas Gerais comunicar o presidente da República, hoje, que a proposta entraria em pauta.
Aliados do presidente da Câmara ainda tentaram vender a ideia de que o Supremo Tribunal Federal teria dado aval à medida. A corte, no máximo, lavou as mãos, dizendo que o Congresso tinha liberdade para decidir —e o STF, depois, de analisar a legalidade da medida.
Mas alguns ministros, consultados, foram além. Foi o caso de Flávio Dino. Segundo aliados, ele disse textualmente que "se fosse deputado votaria contra" o texto —Dino foi eleito deputado, senador e governador.
E ainda avisou que não gostaria de ser mencionado como parte de consultas "que não lhe cabiam" a respeito de propostas do Legislativo.
Nos bastidores do STF e do Planalto o texto foi chamado de uma "obscenidade" só justificada por um temor do andamento de apurações que encontrarão 6 anos de orçamento secreto correndo solto no Parlamento.
Mas há uma ressalva a ser feita: como o orçamento secreto beneficiou a todos os parlamentares, foi preciso suar para convencer a integralidade do PT a ficar contra a medida. Até o presidente do partido, Edinho Silva, fez reuniões para explicar o valor simbólico de ficar longe dos apoiadores da PEC.
