A solidão de Motta: Lula disse 'não vote', STF foi contra PEC da Blindagem

Segundo integrantes do governo, Lula foi textual: disse que ele não gostaria de ver o texto em pauta, porque tinha outras prioridades, como a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil. Motta contra-argumentou. Disse que sua governabilidade na Câmara dependia da votação da PEC —ele foi eleito com votos da direita e da esquerda.

Quando decidiu acatar o pedido do centrão e da direita de pautar a PEC, Motta pediu para um petista de Minas Gerais comunicar o presidente da República, hoje, que a proposta entraria em pauta.

Aliados do presidente da Câmara ainda tentaram vender a ideia de que o Supremo Tribunal Federal teria dado aval à medida. A corte, no máximo, lavou as mãos, dizendo que o Congresso tinha liberdade para decidir —e o STF, depois, de analisar a legalidade da medida.

Mas alguns ministros, consultados, foram além. Foi o caso de Flávio Dino. Segundo aliados, ele disse textualmente que "se fosse deputado votaria contra" o texto —Dino foi eleito deputado, senador e governador.

E ainda avisou que não gostaria de ser mencionado como parte de consultas "que não lhe cabiam" a respeito de propostas do Legislativo.

Nos bastidores do STF e do Planalto o texto foi chamado de uma "obscenidade" só justificada por um temor do andamento de apurações que encontrarão 6 anos de orçamento secreto correndo solto no Parlamento.