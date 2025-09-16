Hugo Motta garante a STF que anistia não passa; líderes veem risco

Seria uma forma de impor uma derrota ao Supremo, cerceando os poderes da Corte e blindando deputados e senadores de apurações, sem aviltar a maioria do STF que já avisou que anistia ampla seria ilegal.

A tese do deputado é a de derrubar o texto que liberaria todos os apenados pelo 8 de janeiro de 2023, para abrir caminho a um projeto que reduza a pena dos crimes de tentativa de abolição do Estado do Direito.

Líderes, porém, advertiram o próprio Motta que a estratégia é arriscada. Para fazer da anistia um tema urgente, a base bolsonarista precisa de 257 votos.

O presidente da Câmara disse a aliados que era preciso "tirar o assunto da frente". E que algum risco teria de tomar. Ele conta com a articulação do governo e com a divisão do centrão, que tem uma ala que não vê como um perdão geral prosperar, para segurar o projeto radical.

A PEC da blindagem deve ser aprovada ainda hoje, numa tentativa de aliviar a pressão em cima da anistia, que terá discussão retomada amanhã.