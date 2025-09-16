Hugo Motta garante a STF que anistia não passa; líderes veem risco
O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), garantiu a integrantes do Supremo que o projeto de anistia ampla e irrestrita não terá a urgência aprovada na Casa.
Líderes de diferentes partidos do centrão, contudo, alertam que é arriscada a estratégia de pautar a urgência do projeto para tentar evidenciar a falta de apoio.
Motta está fazendo dois gestos: pautou para esta terça (16) uma proposta que dá ao Congresso poder de vetar investigações contra parlamentares, a chamada PEC da blindagem, para, em outra frente, tentar esvaziar o apoio à anistia, que voltará a ser discutida amanhã.
Seria uma forma de impor uma derrota ao Supremo, cerceando os poderes da Corte e blindando deputados e senadores de apurações, sem aviltar a maioria do STF que já avisou que anistia ampla seria ilegal.
A tese do deputado é a de derrubar o texto que liberaria todos os apenados pelo 8 de janeiro de 2023, para abrir caminho a um projeto que reduza a pena dos crimes de tentativa de abolição do Estado do Direito.
Líderes, porém, advertiram o próprio Motta que a estratégia é arriscada. Para fazer da anistia um tema urgente, a base bolsonarista precisa de 257 votos.
O presidente da Câmara disse a aliados que era preciso "tirar o assunto da frente". E que algum risco teria de tomar. Ele conta com a articulação do governo e com a divisão do centrão, que tem uma ala que não vê como um perdão geral prosperar, para segurar o projeto radical.
A PEC da blindagem deve ser aprovada ainda hoje, numa tentativa de aliviar a pressão em cima da anistia, que terá discussão retomada amanhã.
