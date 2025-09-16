STF não crê em freio a Trump nos EUA, e ministros aguardam mais Magnitsky
É cada vez menor a crença de integrantes do Supremo em um freio à investida de Donald Trump sobre a mais alta Corte do Brasil vindo dos próprios Estados Unidos. Nas palavras de um integrante do STF, "está tudo dominado por lá", inclusive o Judiciário.
Integrantes da Primeira Turma se preparam para uma nova rodada de aplicações da Lei Magnitsky, desta vez sobre os outros três integrantes —Flávio Dino, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin— do grupo que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete réus pelo planejamento da tentativa de golpe de Estado que culminou no dia 8 de janeiro de 2023. Alexandre de Moraes já é alvo da penalidade que estrangula transações financeiras internacionais.
No Palácio do Planalto, a avaliação é semelhante. Auxiliares que tocam a política internacional do presidente Lula veem que uma nova rodada de sanções aos integrantes do STF é, de fato, o mais provável. Eles afirmam ainda que, ao publicar um artigo no The New York Times no último fim de semana, o presidente "deixou claro que quer dialogar com Trump", não provocá-lo, como alguns integrantes do mercado financeiro avaliaram.
O time de Lula entende que, como o norte-americano vinculou diretamente as primeiras sanções de vistos para os EUA à paralisação do julgamento de Bolsonaro, o que não ocorreu, a Casa Branca ficou sem espaço para recuo após a condenação do ex-presidente.
No Itamaraty, a ponderação é maior. Os diplomatas dizem que é preciso aguardar o que de fato virá, pois há quem, eles afirmam, dentro do governo americano, já pondere sobre a conveniência de esgarçar ainda mais as cordas no Brasil tendo tantas frentes de batalha dentro e fora dos Estados Unidos.
Novas tarifas dos americanos ao Brasil são vistas como improváveis. Um movimento robusto de grandes empresários daqui com plantas de produção nos EUA tem conseguido reverter taxas impostas por Trump sobre alguns setores.
