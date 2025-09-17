Apoio à PEC da Blindagem foi para derrubar anistia, dizem petistas à sigla
Os 12 integrantes do PT que votaram a favor da polêmica PEC da Blindagem —a que dá ao Congresso o poder de barrar processos no Supremo contra parlamentares e dirigentes de partidos— disseram ao presidente da sigla que o fariam para manter de pé um acordo com o comandante da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), pela derrubada da tramitação da anistia aos golpistas do 8 de janeiro de 2023.
"O PT orientou voto contra a PEC da Blindagem, seguindo posição construída inclusive com o presidente Lula. E essa foi a posição acolhida pela grande maioria da bancada", sustenta o presidente da sigla, Edinho Silva.
"Durante a nossa reunião esses 12 parlamentares disseram que estavam em negociação avançada com o presidente da Câmara pela derrubada da anistia e que por esse acordo dariam apoio à PEC."
Edinho foi pessoalmente ao Congresso levar a orientação costurada com o presidente Lula às bancadas da Câmara e do Senado, que agora terá de se debruçar sobre a PEC avalizada pelos deputados. A expectativa é a de que a Casa tenha um olhar mais crítico do que o dos deputados sobre o tema.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.