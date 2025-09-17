PEC da Blindagem não passa no Senado, diz presidente da CCJ

Outro integrante do centro, Renan Calheiros (MDB-AL), tem se posicionado fortemente contra o texto. Ele também sinalizou a aliados que vai trabalhar para barrar o avanço do projeto no Senado.

Com o racha no centrão e a oposição de partidos de esquerda, a PEC da Blindagem tende a ter análise mais crítica no Senado.

O governo decidiu que, se o projeto entrar em pauta na Casa, vai exonerar ministros que foram eleitos senadores para que eles ajudem a barrar o projeto.

Aécio, que presidiu fim das benesses em 2001, avisou Motta sobre riscos

"Considero um equívoco", disse o deputado Aécio Neves (PSDB-MG), nesta terça-feira (16), ao ver a PEC da Blindagem entrar na pauta de votações da Câmara dos Deputados.

Aécio era presidente da Câmara em 2001, quando os deputados, num gesto raro, decidiram reduzir suas prerrogativas e privilégios e acabar com a norma que garantia a parlamentares o direito de decidir se seus pares, acusados de crimes, poderiam ou não ser processados.