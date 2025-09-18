Motta descumpre promessa e expõe debilidade do governo e cansaço do STF

"Desgaste vem e passa", disse um líder do centrão à coluna às 16h59, quando já ficava claro que o placar da aprovação da PEC da Blindagem havia dado fôlego aos entusiastas da votação da urgência da anistia geral e irrestrita.



O texto só entrou em votação perto das 21h de ontem. O motivo: o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), havia dito a integrantes do governo, do Senado e do Supremo que só colocaria a anistia ampla em pauta para derrubar o tema, com rejeição da maioria da Câmara. Prometeu e não cumpriu.



Os sinais de cansaço com a dubiedade do comandante dos deputados, que decidiu abraçar uma série de pautas polêmicas para, nas palavras do próprio Motta, ter "governabilidade" no plenário, começaram a ficar evidentes quando o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), demonstrou publicamente sua irritação com cobranças de radicais e ataques persistentes.

"O Davi também está de saco cheio, chegou num limite. Cobrado por essa série de bombas lançadas pela Câmara... Tenho para mim que a relação ali trincou", diz um aliado do presidente do Senado.

Para dar o recado do recuo ao Supremo, Motta escalou interlocutores vistos como neutros, nem arraigados ao bolsonarismo nem ao petismo. "Torcendo o nariz, os ministros ouviram", disse um dos acionados para as conversas.

Às 19h30 um aliado do presidente Lula reconheceu que a situação estava crítica: "Está muito perigoso. O que pode salvar é o STF", disse. O problema é que há semanas os ministros se queixam da inação e da incapacidade do governo de organizar minimamente sua base no Congresso —e não conseguindo fazê-lo, recorrerem à Corte.