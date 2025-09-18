PEC da Blindagem é dada como natimorta no Senado
Líderes de diferentes partidos dizem que a PEC da Blindagem não terá sobrevida no Senado. A percepção foi reforçada pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), quando ele avisou aos pares que enviaria o texto à Comissão de Constituição e Justiça, presidida por Otto Alencar (PSD-BA), opositor declarado do texto.
Há mais nomes de peso dentro da Casa operando fortemente para se afastar da proposta que praticamente dá aos congressistas um salvo-conduto para cometimento de crime.
Renan Calheiros (MDB-AL) chegou a punir, como presidente de seu partido, os dois deputados de Alagoas que votaram pelo texto --um deles é inclusive líder da sigla na Câmara, Isnaldo Bulhões (MDB-AL).
Num discurso duro da tribuna do Senado, Renan tratou a PEC como "um divórcio litigioso do interesse nacional".
"Se esta PEC avançar, o que não acredito, o Parlamento será o refúgio de narcotraficantes, contrabandistas, terroristas, chefes do crime organizado, de líderes de facções e outros deliquentes. Grupos que, com algum poder financeiro, buscarão mandatos populares para se esquivar da Justiça. O Congresso será um covil de malfeitores. Qual será o próximo passo? Legalizar as milícias?", indagou.
Tudo isso posto, os aliados do governo na Casa já dão esta batalha como vencida.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.