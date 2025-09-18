PEC da Blindagem é dada como natimorta no Senado

Líderes de diferentes partidos dizem que a PEC da Blindagem não terá sobrevida no Senado. A percepção foi reforçada pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), quando ele avisou aos pares que enviaria o texto à Comissão de Constituição e Justiça, presidida por Otto Alencar (PSD-BA), opositor declarado do texto.

Há mais nomes de peso dentro da Casa operando fortemente para se afastar da proposta que praticamente dá aos congressistas um salvo-conduto para cometimento de crime.

Renan Calheiros (MDB-AL) chegou a punir, como presidente de seu partido, os dois deputados de Alagoas que votaram pelo texto --um deles é inclusive líder da sigla na Câmara, Isnaldo Bulhões (MDB-AL).

Num discurso duro da tribuna do Senado, Renan tratou a PEC como "um divórcio litigioso do interesse nacional".