Tripla derrota: PT vê ônus por blindagem, avanço da anistia e irrita Lula

A atuação errática da bancada do PT na Câmara rendeu ao partido uma tripla derrota: a sigla não conseguiu se distanciar da aprovação da PEC da Blindagem —12 deputados votaram a favor da medida—,amargou o avanço da discussão da anistia na Casa e de quebra irritou o presidente Lula.

Politicamente, dentro da Câmara, o saldo também foi negativo. "Eles (centrão) ficaram muito irritados com nossa atitude na PEC da Blindagem. Esperavam mais votos", relatou um integrante da sigla.

Se por um lado o PT foi acusado de não cumprir acordos pela cúpula da Casa, por outro, os 12 deputados da legenda que votaram a favor da proposta que condiciona o avanço de processos contra parlamentares ao aval do próprio Congresso irritaram o presidente Lula e o Planalto.