Tripla derrota: PT vê ônus por blindagem, avanço da anistia e irrita Lula
A atuação errática da bancada do PT na Câmara rendeu ao partido uma tripla derrota: a sigla não conseguiu se distanciar da aprovação da PEC da Blindagem —12 deputados votaram a favor da medida—,amargou o avanço da discussão da anistia na Casa e de quebra irritou o presidente Lula.
Politicamente, dentro da Câmara, o saldo também foi negativo. "Eles (centrão) ficaram muito irritados com nossa atitude na PEC da Blindagem. Esperavam mais votos", relatou um integrante da sigla.
Se por um lado o PT foi acusado de não cumprir acordos pela cúpula da Casa, por outro, os 12 deputados da legenda que votaram a favor da proposta que condiciona o avanço de processos contra parlamentares ao aval do próprio Congresso irritaram o presidente Lula e o Planalto.
O ministro da Casa Civil, Rui Costa, dizia na véspera da votação que não era de se esperar nenhum voto pela PEC, inclusive porque Lula havia dito que a medida era ruim. O presidente enviou um emissário para falar com as bancadas da Câmara e do Senado dando sua orientação, que acabou não sendo seguida.
Por isso o esforço do governo em se distanciar publicamente da medida, com críticas duras, inclusive, à iniciativa.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.