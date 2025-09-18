Rueda vai à PGR e PF, pede apuração e mostra recibos de gastos com voos

O presidente da federação União Brasil-PP, Antônio Rueda, foi ao Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, colocar seus sigilos bancário e fiscal à disposição e apresentar comprovantes de que pagou pelos voos que fez na empresa de táxi aéreo que está sob investigação por suposta ligação com o PCC.

Reportagem publicada nesta quinta (18) pelo UOL e o ICL Notícias traz o depoimento à Polícia Federal de um piloto que prestava serviços à empresa. Ele sustenta que Rueda seria dono de aeronaves usadas pela firma suspeita.

Além da audiência com o PGR, Rueda também solicitou uma conversa com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos.