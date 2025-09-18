Rueda vai à PGR e PF, pede apuração e mostra recibos de gastos com voos
O presidente da federação União Brasil-PP, Antônio Rueda, foi ao Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, colocar seus sigilos bancário e fiscal à disposição e apresentar comprovantes de que pagou pelos voos que fez na empresa de táxi aéreo que está sob investigação por suposta ligação com o PCC.
Reportagem publicada nesta quinta (18) pelo UOL e o ICL Notícias traz o depoimento à Polícia Federal de um piloto que prestava serviços à empresa. Ele sustenta que Rueda seria dono de aeronaves usadas pela firma suspeita.
Além da audiência com o PGR, Rueda também solicitou uma conversa com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos.
O presidente do União Brasil falou sobre as ações durante reunião da Executiva de seu partido, em Brasília. Aos aliados, tratou a acusação como absurda e afirmou ter como provar que não há conexão entre ele e a empresa investigada.
Rueda apresentou aos pares e ao chefe do Conselho de Ética da legenda os recibos dos valores que desembolsou quando usou a empresa de táxi aéreo e também levantamentos em bases de dados públicas, como as do Tribunal Superior Eleitoral, apontando que a firma suspeita prestou serviços a diversas autoridades, inclusive do governo Lula.
Em solidariedade, o União Brasil emitiu nota em defesa de Rueda e anunciando que estava deixando cargos que tem no Executivo.
Segundo aliados, ele solicitou à PGR que investigue o tema porque "não tem nada a esconder". O mesmo dirá à PF, de acordo com integrantes da direção do partido.
