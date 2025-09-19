Aliados: Toffoli sinaliza prudência e vagar na análise da PEC da Blindagem

O ministro Dias Toffoli tem sinalizado internamente que vai tocar com prudência e vagar a análise do mandado de segurança impetrado no Supremo pedindo a anulação da aprovação da PEC da Blindagem na Câmara.

Toffoli concedeu um prazo de dez dias para a manifestação da Câmara e só depois vai analisar os próximos passos.

"É o estilo dele, né? Deixar a política respirar, decantar", analisou um integrante do governo Lula.