Aliados: Toffoli sinaliza prudência e vagar na análise da PEC da Blindagem
O ministro Dias Toffoli tem sinalizado internamente que vai tocar com prudência e vagar a análise do mandado de segurança impetrado no Supremo pedindo a anulação da aprovação da PEC da Blindagem na Câmara.
Toffoli concedeu um prazo de dez dias para a manifestação da Câmara e só depois vai analisar os próximos passos.
"É o estilo dele, né? Deixar a política respirar, decantar", analisou um integrante do governo Lula.
A expectativa é a de que na semana que vem a proposta já tenha um relator na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, onde a resistência à matéria é enorme.
Se os próprios senadores derem cabo do polêmico projeto, o STF não precisaria, mais uma vez, atuar como árbitro de crise institucional.
Um fator que pode ser decisivo para o ânimo dos congressistas sobre a proposta são manifestações que estão sendo chamadas, por artistas, inclusive, contra o projeto.
No Senado, mobilizações de grande monta têm mais peso. No ano que vem, dois terços das 81 cadeiras da Casa estarão em disputa e 54 senadores devem, portanto, pedir voto.
