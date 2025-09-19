Deputados apelam a Alcolumbre: "Deixe PEC da Blindagem decantar”

Alguns deputados que estavam na linha de frente da manobra que levou à aprovação, na Câmara, da chamada PEC da Blindagem, procuraram o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), para pedir que ele deixe o tema "decantar", ou seja: que não seja alvo de uma "morte súbita" na Casa. Ele tem repetido, porém, que o calendário agora está nas mãos do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o primeiro senador a falar frontalmente contra o projeto, Otto Alencar (PSD-BA).

À coluna, Otto diz que vai reunir com líderes de partidos na semana que vem para definir o relator da proposta —e voltou a atacar a PEC. "Na CCJ serei juiz, árbitro. No plenário, sou senador, eu vou trabalhar para sepultar. Essa matéria é do interesse de quem? Não é do povo. Para o povo ela é um murro na barriga e um tapa na cara do eleitor."

Para ser aprovada na CCJ, é preciso o aval de 14 dos 27 membros da comissão. No plenário, a PEC precisaria de 49 dos 81 votos. "Se chegar ao plenário, não aprova", avalia o senador.