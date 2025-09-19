Em rally, Câmara e Senado agora disputam votação de isenção do IR

O senador Renan Calheiros (MDB-AL) apresenta na terça-feira (23) o relatório do projeto ao qual incorporou a proposta do governo Lula de isentar quem ganha até R$ 5 mil de imposto de renda. O texto já está pronto e pode, inclusive, contemplar alguns ajustes já feitos pela Câmara.

Com isso, será instaurado um rally entre dois adversários políticos de Alagoas. Renan decidiu puxar o projeto para o Senado porque a discussão da proposta travou na Câmara, onde o relator da isenção do imposto de renda é Arthur Lira (PP-AL).

A isenção do IR perdeu espaço na lista de prioridades dos deputados, que sob a batuta de Hugo Motta (Republicanos-PB) priorizaram a votação, por exemplo, da PEC da Blindagem e da anistia aos golpistas que levaram ao 8 de janeiro de 2023.