Audácia da Câmara leva ao maior ato antidireita e centrão em 12 anos

A audácia da maioria dos líderes da Câmara dos Deputados de bancar, num espaço de dois dias, dois projetos que ampliam privilégios de políticos e minimizam o ataque à democracia fizeram com que a direita e o centrão amargassem hoje os maiores protestos contra seus representantes nos últimos 12 anos.

A análise é corrente na política, entre as mais diversas vertentes, do bolsonarismo ao petismo.

Ao bancar a chamada PEC da Blindagem, que impede o Supremo de processar deputados e senadores sem que eles mesmos autorizem as investigações, e ainda tratar a anistia como prioridade, aprovando sua tramitação em regime de emergência, a Câmara "passou da conta", admitem deputados.