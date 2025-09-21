Audácia da Câmara leva ao maior ato antidireita e centrão em 12 anos
A audácia da maioria dos líderes da Câmara dos Deputados de bancar, num espaço de dois dias, dois projetos que ampliam privilégios de políticos e minimizam o ataque à democracia fizeram com que a direita e o centrão amargassem hoje os maiores protestos contra seus representantes nos últimos 12 anos.
A análise é corrente na política, entre as mais diversas vertentes, do bolsonarismo ao petismo.
Ao bancar a chamada PEC da Blindagem, que impede o Supremo de processar deputados e senadores sem que eles mesmos autorizem as investigações, e ainda tratar a anistia como prioridade, aprovando sua tramitação em regime de emergência, a Câmara "passou da conta", admitem deputados.
Aliados de Hugo Motta, presidente da Casa, dizem que chegaram a alertá-lo de que o pacote todo de uma vez só fosse indigesto, mas mesmo esses reconhecem que não estava no radar a reação nas ruas, puxada por artistas conectados ao 342 Artes, de Paula Lavigne, e encorpada por sindicatos, movimentos e partidos de esquerda.
"A audácia foi demais. Eles facilitaram o trabalho dos críticos. Ficou fácil linkar as duas coisas: prerrogativas, que são mais privilégios, para quem já goza de impunidade na cabeça da população; com anistia, que é o quê no fim das contas? Perdão a crime. Somadas, as duas pautas romperam a bolha", avalia um integrante do governo Lula.
Para o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Otto Alencar (PSD-BA), os atos de hoje dão oportunidade para "enterrar" a PEC da Blindagem já na quarta-feira (24).
"É o primeiro item da pauta. Não tem motivo para postergar. É enterrar logo, sepultar essa proposta de emenda constitucional."
