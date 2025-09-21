Em meio a atos, relator da anistia encontra presidente da Câmara

Em meio aos atos nas principais capitais do país contra a PEC da Blindagem e a anistia, o relator do projeto que vai remodelar a proposta de perdão ou redução de penas aos condenados pela tentativa de golpe, Paulinho da Força (Solidariedade-SP), se encontra com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).

A reunião, segundo Paulinho, vai discutir o cronograma da apresentação de uma nova redação para o projeto da anistia, que teve a urgência aprovada na Câmara semana passada.

O deputado disse à coluna ter uma bateria de reuniões agendadas a partir de segunda-feira (22) com o PL, partido de Jair Bolsonaro, centrais sindicais e líderes de siglas mais alinhadas ao governo. Ele já cogita postergar análise do tema, se a questão não amadurecer nas discussões.