Lewandowski vai à ONU disposto a 'explicar' decisões do STF sobre Bolsonaro

Daniela Lima
Colunista do UOL
Atualizada em

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, desembarcou nos Estados Unidos para a Assembleia Geral da ONU disposto a assumir o papel de interlocutor entre o Judiciário brasileiro e autoridades estrangeiras que, porventura, tenham dúvidas sobre a tramitação do processo que levou à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados pela tentativa de golpe que levou ao 8 de janeiro de 2023.

A presença do ministro na comitiva do Brasil, desse ponto de vista, foi dada como estratégica.

"Sim, ele está mirando ser essa ponte, construir algo que faça com que entendam o processo no Brasil, mas não há sinal de que o lado de lá está disposto", detalha um aliado.

Por "lado de lá" leia-se os Estados Unidos, que prometem novas sanções contra o Brasil e integrantes do Supremo que participaram do julgamento de Bolsonaro.

Ministro aposentado do STF, Lewandowski foi presidente da Corte. Ele foi chamado por Lula para assumir o Ministério da Justiça após a nomeação de Flávio Dino para o STF com a difícil missão de organizar a política de segurança pública no Brasil.

É da lavra de Lewandowski a Proposta de Emenda à Constituição da Segurança Pública, que amplia a interlocução entre as polícias estadual e federal, parada desde abril deste ano.

Reportagem

