Lewandowski vai à ONU disposto a 'explicar' decisões do STF sobre Bolsonaro

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, desembarcou nos Estados Unidos para a Assembleia Geral da ONU disposto a assumir o papel de interlocutor entre o Judiciário brasileiro e autoridades estrangeiras que, porventura, tenham dúvidas sobre a tramitação do processo que levou à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados pela tentativa de golpe que levou ao 8 de janeiro de 2023.

A presença do ministro na comitiva do Brasil, desse ponto de vista, foi dada como estratégica.

"Sim, ele está mirando ser essa ponte, construir algo que faça com que entendam o processo no Brasil, mas não há sinal de que o lado de lá está disposto", detalha um aliado.