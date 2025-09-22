Novas sanções: governo Lula vê tentativa de constrangimento na ONU
Integrantes do governo Lula veem o anúncio de novas sanções dos Estados Unidos contra autoridades do Brasil e seus familiares como uma tentativa de constranger o presidente e sua comitiva na ONU.
Sem confirmação oficial, o Planalto já trabalha com o fato de que novos integrantes da Esplanada, como o advogado-geral da União, Jorge Messias, tenham seus vistos cancelados.
Além deles, como mostrou a colunista do UOL Mariana Sanches, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, e delegados que atuaram na apuração da trama golpista também estão na mira da administração Donald Trump.
Aliados do presidente Lula dizem ainda que as novas punições à família do ministro Alexandre de Moraes são uma forma de encobrir a repercussão dos maiores atos contra a direita e o centrão dos últimos 12 anos, tendo como mote a rejeição à anistia e à chamada PEC da Blindagem.
"Eles precisavam urgentemente criar um fato para encobrir as manifestações de ontem. O governo dos Estados Unidos está ciente do apoio institucional que prestamos ao Supremo e seus integrantes. Trata-se de uma tentativa evidente de constrangimento ilegal", reagiu um ministro de Lula.
Como mostrou a coluna mais cedo, o presidente Lula defenderá na ONU o diálogo com "todos os países", mas defenderá a soberania e as instituições do Brasil na fala que inaugura a Assembleia Geral da ONU nesta terça (23).
Há uma possibilidade de um encontro informal entre ele e Trump no intervalo entre a fala do líder brasileiro e a do americano, que é o segundo a discursar no evento.
