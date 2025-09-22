Sanção a mulher de Moraes implode conversas no STF sobre redução de pena

"Embora esperado, esse tipo de injustiça, quando atinge a família da gente, é dolorido. Por óbvio, cessa tudo quanto estava sendo aventado."

A fala é de um integrante do Supremo Tribunal Federal, próximo ao ministro Alexandre de Moraes, sobre as implicações da nova rodada de sanções impostas pelos Estados Unidos ao relator da ação penal que processa os responsáveis pela tentativa de golpe em 2023.

Segundo esse magistrado, qualquer conversa sobre eventual aval do STF a uma redução de pena dos condenados pelos atos golpistas está, agora, interditada.