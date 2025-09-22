Sanção a mulher de Moraes implode conversas no STF sobre redução de pena
"Embora esperado, esse tipo de injustiça, quando atinge a família da gente, é dolorido. Por óbvio, cessa tudo quanto estava sendo aventado."
A fala é de um integrante do Supremo Tribunal Federal, próximo ao ministro Alexandre de Moraes, sobre as implicações da nova rodada de sanções impostas pelos Estados Unidos ao relator da ação penal que processa os responsáveis pela tentativa de golpe em 2023.
Segundo esse magistrado, qualquer conversa sobre eventual aval do STF a uma redução de pena dos condenados pelos atos golpistas está, agora, interditada.
Os ministros mais próximos a Moraes devem se reunir esta noite em Brasília. Além de ampliar a solidariedade da maioria em torno do magistrado, a nova rodada de sanções elevou a disposição de dar tratamento célere à denúncia de coação no curso do processo apresentada nesta segunda (22) pelo procurador-geral da República contra Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, ambos articuladores confessos de sanções ao Tribunal.
Os ministros da Corte acreditam ainda que outros integrantes da Primeira Turma, que condenou Jair Bolsonaro e mais sete aliados pela tentativa de golpe, devem ser alvo dos Estados Unidos.
A atuação de Eduardo e Paulo Figueiredo contra o Tribunal está sendo tratada internamente como "crime de lesa-pátria", inclusive por ter resultado em um tarifaço contra produtos nacionais.
"O que fica evidente nesta cena é que atender ao bolsonarismo é jogar xadrez com pombo", encerra um ministro.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.