Eduardo cobra anistia total, e governo e STF veem ameaça ao Congresso

Integrantes do Supremo e do governo viram na cobrança por uma anistia ampla e irrestrita como única saída para a crise aberta com os Estados Unidos uma nova ameaça, desta vez velada, de Eduardo Bolsonaro e outros integrantes do PL à cúpula do Congresso.

O regime de urgência de um projeto de anistia, pautado pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), foi aprovado na semana passada. Inicialmente, Motta disse a integrantes do Planalto e do Supremo que colocaria a proposta em discussão para que o plenário a derrubasse. Depois, ciente de que havia votos para manter o tema de pé, disse que ele seria aprovado, mas teria o mérito modificado.

Diante do naufrágio —calculado ou não— do plano inicial, nasceu a proposta de um projeto que reduzisse a pena prevista para condenados por tentativa de abolição do Estado democrático de Direito. A tese chegou a ser comunicada a integrantes do Supremo, mas foi bombardeada pelos bolsonaristas. "Anistia está em discussão é no Congresso. Ao dizer que é isso ou mais sanções, Eduardo está apontando para o presidente da Câmara", diz um integrante do Supremo.