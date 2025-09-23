Novas sanções renovam cobranças para Câmara punir Eduardo Bolsonaro
"Hugo Motta (Republicanos-PB) se torna sócio do prejuízo nacional ao manter Eduardo Bolsonaro, sem qualquer penalidade, no cargo de deputado federal, pago com dinheiro público, para que ele passe 24 horas por dia tramando contra o Brasil." A frase é de um integrante do primeiro escalão do governo Lula e tem como destinatário o atual presidente da Câmara dos Deputados. Ela encontra eco também em setores do Supremo, que consideram "uma vergonha" o filho do ex-presidente não ter sido alvo de qualquer medida pelo Conselho de Ética da Casa.
"O que se tem, muito claramente, é o cometimento reiterado de crime de lesa-pátria", avalia um integrante da Corte.
A última rodada de sanções dos Estados Unidos renovou as cobranças por uma ação da Câmara contra o parlamentar, que abertamente articula punições contra autoridades do Brasil para obter anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
Nesta segunda-feira (22), as punições atingiram a mulher do ministro Alexandre de Moraes, via Lei Magnitsky, e integrantes do governo Lula, como o advogado-geral da União, Jorge Messias, com perda do visto americano.
Eduardo foi denunciado pela PGR (Procuradoria-Geral da República) nesta segunda por coação no curso do processo, exatamente por ter assumido a articulação de medidas que estrangulam financeiramente a família de Moraes. O ministro é o relator da ação penal que deve levar Bolsonaro a cumprir 27 anos de prisão, em regime fechado, por tentativa de golpe e outros quatro crimes.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.