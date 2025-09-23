Novas sanções renovam cobranças para Câmara punir Eduardo Bolsonaro

"Hugo Motta (Republicanos-PB) se torna sócio do prejuízo nacional ao manter Eduardo Bolsonaro, sem qualquer penalidade, no cargo de deputado federal, pago com dinheiro público, para que ele passe 24 horas por dia tramando contra o Brasil." A frase é de um integrante do primeiro escalão do governo Lula e tem como destinatário o atual presidente da Câmara dos Deputados. Ela encontra eco também em setores do Supremo, que consideram "uma vergonha" o filho do ex-presidente não ter sido alvo de qualquer medida pelo Conselho de Ética da Casa.

"O que se tem, muito claramente, é o cometimento reiterado de crime de lesa-pátria", avalia um integrante da Corte.

A última rodada de sanções dos Estados Unidos renovou as cobranças por uma ação da Câmara contra o parlamentar, que abertamente articula punições contra autoridades do Brasil para obter anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).