Planalto vê aceno de Trump com cautela; Lula mudou discurso após sanções

O Palácio do Planalto deu ordem para que o aceno de Donald Trump ao presidente Lula na Assembleia Geral da ONU seja recebido com cautela.

"Ele é imprevisível. O que se sabe é que detesta gente submissa. Lula fez o que tinha de fazer, defendendo o Brasil e suas instituições. Agora, óbvio, se realmente quiser conversar, estamos mais do que prontos", diz um auxiliar do petista.

Para o grupo que assessora o presidente, Trump abriu espaço para uma conversa "em outras bases", "embora tenha repetido inverdades sobre a balança comercial e o Judiciário, o que mostra que ele ainda está operando municiado com informações falsas", analisa o ministro de Lula.