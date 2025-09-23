Planalto vê aceno de Trump com cautela; Lula mudou discurso após sanções
O Palácio do Planalto deu ordem para que o aceno de Donald Trump ao presidente Lula na Assembleia Geral da ONU seja recebido com cautela.
"Ele é imprevisível. O que se sabe é que detesta gente submissa. Lula fez o que tinha de fazer, defendendo o Brasil e suas instituições. Agora, óbvio, se realmente quiser conversar, estamos mais do que prontos", diz um auxiliar do petista.
Para o grupo que assessora o presidente, Trump abriu espaço para uma conversa "em outras bases", "embora tenha repetido inverdades sobre a balança comercial e o Judiciário, o que mostra que ele ainda está operando municiado com informações falsas", analisa o ministro de Lula.
O presidente do Brasil alterou seu discurso na véspera do encontro, "apimentando", nas palavras de um assessor, a reprimenda ao que chamou de ataque sem precedentes às instituições e à soberania do Brasil.
A defesa da autonomia brasileira já estava prevista, mas foi reforçada diante da ampliação das sanções à família do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, e das notícias de que novos integrantes do governo, como o advogado-geral da União, Jorge Messias, tiveram o visto norte-americano cancelado.
