Governo ligou para Moraes antes de fala de Lula na ONU (vista por Trump)
Uma foto do presidente norte-americano, Donald Trump, parado diante de um aparelho de TV, com papéis nas mãos e olhar atento ao que estava sendo transmitido no vídeo, correu os celulares da comitiva do Brasil na ONU ontem.
Era um registro do líder dos Estados Unidos acompanhando atentamente o discurso do petista Lula, diretamente da sala reservada para os chefes de nações da Assembleia Geral da ONU.
"Ele viu tudo, com tradução simultânea, e ainda fez o que fez", resumiu um integrante da comitiva brasileira depois de Trump dizer que teve "química" e que falaria com o presidente brasileiro.
Foi um alívio, embora momentâneo. Ninguém escreve em pedra o que Trump fala, mas Lula havia modificado o teor de seu discurso horas antes. E não previa o impacto.
O presidente brasileiro estava dentro do avião quando as novas sanções aos ministros Alexandre de Moraes, do STF, e ao chefe da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, começaram a pipocar na imprensa.
A partir do pouso, duas versões circularam: a de que Lula telefonou pessoalmente a Moraes para expressar solidariedade e indignação pela ação norte-americana e a de que ele escalou o ministro da AGU para fazê-lo. E as duas versões não são excludentes.
"Lula falou, Messias falou. Foi uma pancada muito forte, embora esperada... atacar familiares... O presidente sabe o que é isso", diz um auxiliar. Nem a assessoria de Lula nem a de Moraes confirmam a conversa.
O presidente desembarcou e decidiu se reunir com um grupo seleto de auxiliares, que incluem um experiente e afeito diplomata do Ministério das Relações Exteriores, o próprio ministro da área, Mauro Vieira, o assessor especial da Presidência Celso Amorim e ainda um integrante do time de Comunicação do Planalto. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, fez anotações sobre o texto durante o voo.
Ali, horas antes da fala de abertura da Assembleia Geral da ONU, Lula mudou os termos para dar tom mais grave às sanções aplicadas pelos EUA. Ele entendia serem um ataque ao aparato da Justiça do Brasil, não só ao Supremo.
O governo tomara ciência de que um integrante do STJ (Superior Tribunal de Justiça), Benedito Gonçalves, seria sancionado, assim como juízes federais que auxiliam o STF e integrantes da AGU e da Polícia Federal.
"É um ataque ao aparelho Judiciário do Brasil", resumiu um integrante da comitiva.
O encontro com Trump
Finalizada a minuta do discurso, Lula foi à tribuna da ONU. Na saída, cruzou com Trump, como parecia estar coreografado, por mais que ambos tenham tratado publicamente o encontrão como acaso.
O norte-americano descreveu a cena como de boa "química". Lula foi mais econômico nos detalhes. Primeiro, disse que cumprimentou Trump e que ele havia sinalizado com uma conversa. Tarde da noite, saindo já dos últimos compromissos, o presidente deu mais detalhes. Disse que o presidente dos EUA fora não só cordial, mas que havia feito, de fato, um convite. Fez questão, porém, de externar ceticismo.
"Se for para acontecer nos Estados Unidos", afirmou, a conversa com Trump não deveria passar de quinta-feira. Depois disso, seria virtual.
Lula experimentou ontem um de seus dias favoritos neste mandato, avaliou um aliado. O presidente não só voltou a aparecer como líder mundial, como também recebeu um gesto público de um desafeto declarado —e mais: foi tietado durante o deleite.
"Lula estava com dificuldade de se concentrar na fala de Trump porque, enquanto o norte-americano falava, muita gente pedia para tirar selfie. Ele estava leve, estava bem, estava solto e se sentia reconhecido."
O presidente do Brasil foi cumprimentado na saída do evento pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e participou de uma conversa informal com cerca de 18 integrantes do time de reportagem e direção de redação do The New York Times.
No meio da conversa, Lula foi questionado sobre ser um líder de esquerda nos tempos atuais. "Eu sou torneiro mecânico. E democrata. Estou tentando entender onde nós, os democratas, erramos", respondeu o presidente.
Segundo aliados, Lula foi ainda mais enfático na defesa do Supremo e do Judiciário na conversa com os jornalistas norte-americanos do que na tribuna da ONU. Ele teria chegado a tratar a ofensiva do atual presidente dos EUA contra universidades e a mídia como um risco aos "séculos" de estandarte de "terra da liberdade".
O presidente brasileiro foi questionado sobre a guerra da Rússia com a Ucrânia, sobre o processo contra Jair Bolsonaro —e chegou a se agastar quando compararam o caso dele ao do antecessor. Por fim, disse que o Brasil era um país pacifista e que estava disposto ao diálogo sempre.
Uma pergunta dos repórteres norte-americanos chamou mais atenção pela existência do que pela forma: a de que se Lula temia uma invasão da Venezuela pelos Estados Unidos.
No fim, a reunião bilateral com o líder ucraniano Volodymyr Zelensky, da Ucrânia, acabou cancelada. Ela pode ocorrer hoje, num ajuste de agenda para atender ao país atacado pela Rússia.
"Conhece: "Veni, vidi, vici [Vim, vi e venci]? Foi isso. Por hoje, está bom. Foi um grande dia", resumiu, com ironia, pelos termos, um aliado do presidente.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.