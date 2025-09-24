Governo ligou para Moraes antes de fala de Lula na ONU (vista por Trump)

Foi um alívio, embora momentâneo. Ninguém escreve em pedra o que Trump fala, mas Lula havia modificado o teor de seu discurso horas antes. E não previa o impacto.

O presidente brasileiro estava dentro do avião quando as novas sanções aos ministros Alexandre de Moraes, do STF, e ao chefe da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, começaram a pipocar na imprensa.

A partir do pouso, duas versões circularam: a de que Lula telefonou pessoalmente a Moraes para expressar solidariedade e indignação pela ação norte-americana e a de que ele escalou o ministro da AGU para fazê-lo. E as duas versões não são excludentes.

"Lula falou, Messias falou. Foi uma pancada muito forte, embora esperada... atacar familiares... O presidente sabe o que é isso", diz um auxiliar. Nem a assessoria de Lula nem a de Moraes confirmam a conversa.

O presidente desembarcou e decidiu se reunir com um grupo seleto de auxiliares, que incluem um experiente e afeito diplomata do Ministério das Relações Exteriores, o próprio ministro da área, Mauro Vieira, o assessor especial da Presidência Celso Amorim e ainda um integrante do time de Comunicação do Planalto. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, fez anotações sobre o texto durante o voo.

Ali, horas antes da fala de abertura da Assembleia Geral da ONU, Lula mudou os termos para dar tom mais grave às sanções aplicadas pelos EUA. Ele entendia serem um ataque ao aparato da Justiça do Brasil, não só ao Supremo.