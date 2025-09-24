'Desencontro de pautas' trinca relação entre Motta e Alcolumbre

Além disso, houve ruído sobre o projeto que inicialmente tratava da anistia ampla, geral e irrestrita defendida pelos bolsonaristas. Motta inicialmente sinalizou que enterraria a possibilidade de um texto nesses moldes avançar, para dar espaço a um que trataria da redução das penas impostas a condenados por tentativa de golpe ou de abolição do Estado Democrático de Direito. No fim, a Câmara aprovou a tramitação em regime de urgência de uma proposta amorfa e que não consegue construir consenso entre as diversas alas da Casa.

Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro insistem na tese da anistia ampla; o PT fechou questão contra a anistia e também contra a redução de penas, e o centrão está rachado por conta da reação do Supremo e do governo diante das novas sanções de Donald Trump a autoridades locais e seus familiares.

O STF, que havia dado sinal para ao menos o debate da redução das penas, puxou o freio de mão ao ver a família do ministro Alexandre de Moraes atacada. O próprio Moraes, que vinha tratando do tema diretamente com o relator do chamado PL da dosimetria, o deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP), se afastou da construção do texto que vinha analisando em minúcia.

Para explicitar a reprovação ao expediente da Câmara, Alcolumbre enviou para o regime ordinário de tramitação a chamada PEC da Blindagem. O texto vai à votação nesta quarta (24) na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e, segundo o presidente da CCJ, Otto Alencar (PSD-BA) salvo um pedido de vista, sairá derrotado já hoje pela maioria dos senadores do colegiado.