'Desencontro de pautas' trinca relação entre Motta e Alcolumbre
Aliados do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), admitem que a relação entre ele e o comandante do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), "trincou" após o que vem sendo chamado de "desencontro de prioridade de pautas" entre as duas Casas do Congresso, explicitado na semana passada.
Alcolumbre disse aos colegas só ter sido acionado para tratar da chamada PEC da Blindagem —que vai a voto hoje na Comissão de Constituição e Justiça do Senado— depois que o assunto já havia sido levado ao plenário da Câmara. O texto impõe barreiras ao avanço de processos contra parlamentares no Supremo e despertou ampla objeção na sociedade.
Motta deu outra versão. A de que havia avisado o presidente do Senado da votação. "Não sei se estão se falando como antes", diz um aliado do comandante da Câmara.
Além disso, houve ruído sobre o projeto que inicialmente tratava da anistia ampla, geral e irrestrita defendida pelos bolsonaristas. Motta inicialmente sinalizou que enterraria a possibilidade de um texto nesses moldes avançar, para dar espaço a um que trataria da redução das penas impostas a condenados por tentativa de golpe ou de abolição do Estado Democrático de Direito. No fim, a Câmara aprovou a tramitação em regime de urgência de uma proposta amorfa e que não consegue construir consenso entre as diversas alas da Casa.
Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro insistem na tese da anistia ampla; o PT fechou questão contra a anistia e também contra a redução de penas, e o centrão está rachado por conta da reação do Supremo e do governo diante das novas sanções de Donald Trump a autoridades locais e seus familiares.
O STF, que havia dado sinal para ao menos o debate da redução das penas, puxou o freio de mão ao ver a família do ministro Alexandre de Moraes atacada. O próprio Moraes, que vinha tratando do tema diretamente com o relator do chamado PL da dosimetria, o deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP), se afastou da construção do texto que vinha analisando em minúcia.
Para explicitar a reprovação ao expediente da Câmara, Alcolumbre enviou para o regime ordinário de tramitação a chamada PEC da Blindagem. O texto vai à votação nesta quarta (24) na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e, segundo o presidente da CCJ, Otto Alencar (PSD-BA) salvo um pedido de vista, sairá derrotado já hoje pela maioria dos senadores do colegiado.
