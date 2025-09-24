Assine UOL
Daniela Lima

Daniela Lima

Discursos na ONU levam Trump e Lula ao topo das redes, mostra pesquisa

Daniela Lima
Colunista do UOL

Os discursos dos presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e do Brasil, Lula, na ONU nesta terça-feira (23) levaram os dois líderes ao topo das menções nas redes sociais, mostra pesquisa Nexus endereçada com exclusividade à coluna.

O nome de Trump lidera (1º) o Trending Topics Brasil das últimas 24 horas, com 27,9 milhões de menções. Já Lula "aparece em 3º lugar na lista de Trending Topics Global das últimas 24 horas, com cerca de 4,66 milhões de menções, perdendo apenas para termos em japonês sobre jogos e séries, a exemplo de Collapse Star Rail".

"No Google Trends Brasil, às 9h da manhã de hoje (24), 'Trump Lula' chegou a ocupar a 9ª posição das buscas das últimas 24 horas, superando 50 mil pesquisas. O pico de procura ocorreu às 13h32 de ontem. Entre as buscas relacionadas a esta, aparecem as expressões 'trump elogia lula', 'discurso lula onu 2025' e 'ibovespa'", registra o levantamento.

Após a sinalização do presidente norte-americano de que quer se encontrar com o brasileiro, a Bolsa renovou seu recorde histórico e o dólar recuou ao menor patamar dos últimos 15 meses.

