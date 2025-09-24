Zanin marca julgamento de novo núcleo da trama golpista; veja quando
O ministro Cristiano Zanin, do STF (Supremo Tribunal Federal), marcou o julgamento dos sete réus do núcleo 4 da trama golpista. Será nos dias 14, 15, 21 e 22 de outubro.
O grupo é composto por integrantes das Forças Armadas, um policial federal e o presidente de um instituto que são acusados de organizar ações de desinformação para propagar notícias falsas sobre o processo eleitoral e ataques virtuais a instituições e autoridades, em 2022.
Ao todo, são sete réus. Entre eles, está Ailton Gonçalves Moraes Barros, major da reserva, que disputou a eleição como o "01 de Bolsonaro". Ele aparece em diálogos flagrados pela Polícia Federal pregando subvenção do comando do Exército no governo anterior, que resistiu a aderir ao golpe.
Veja os integrantes do núcleo 4:
- Ailton Gonçalves Moraes Barros (major da reserva do Exército)
- Ângelo Martins Denicoli (major da reserva do Exército)
- Giancarlo Gomes Rodrigues (subtenente do Exército)
- Guilherme Marques de Almeida (tenente-coronel do Exército)
- Reginaldo Vieira de Abreu (coronel do Exército)
- Marcelo Araújo Bormevet (policial federal)
- Carlos Cesar Moretzsohn Rocha (presidente do Instituto Voto Legal)
Este é um dos últimos atos de Zanin como presidente da Primeira Turma do Supremo. Quando o julgamento começar, Flávio Dino terá assumido o comando do colegiado.
