Zanin marca julgamento de novo núcleo da trama golpista; veja quando

O ministro Cristiano Zanin, do STF (Supremo Tribunal Federal), marcou o julgamento dos sete réus do núcleo 4 da trama golpista. Será nos dias 14, 15, 21 e 22 de outubro.

O grupo é composto por integrantes das Forças Armadas, um policial federal e o presidente de um instituto que são acusados de organizar ações de desinformação para propagar notícias falsas sobre o processo eleitoral e ataques virtuais a instituições e autoridades, em 2022.

Ao todo, são sete réus. Entre eles, está Ailton Gonçalves Moraes Barros, major da reserva, que disputou a eleição como o "01 de Bolsonaro". Ele aparece em diálogos flagrados pela Polícia Federal pregando subvenção do comando do Exército no governo anterior, que resistiu a aderir ao golpe.