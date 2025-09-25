Aliado de Lira: 'Texto de Renan vai para gaveta cheia de azeite de Murici'

O deputado trabalha há sete meses para fazer andar o projeto do governo na Câmara, onde o clima é muito menos amigável ao presidente Lula do que no Senado, com modificações que foram aceitas e até elogiadas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

A artimanha de Renan, obviamente, expôs a demora da Câmara em tratar do tema, que afeta um contingente imenso da população e tem apelo eleitoral.

Pelo texto de Lira, quem ganha até R$ 5.000 não paga nada de Imposto de Renda e quem ganha até R$ 7.300 terá a cobrança minorada —esta mudança foi incorporada por Calheiros, que ampliou a benesse criando ainda um sistema de renegociação de dívidas com a Fazenda para quem recebe até este valor.

Vendo a treta, o governo se afastou. "Isso é briga de Alagoas", comentou um ministro de Lula. E é mesmo.

"Sabe o que o Lira vai fazer? Vai guardar esse projeto do Renan em uma gaveta bem grande, bem lustrosa. Uma gaveta cheia de azeite de Murici [município alagoano]. Aquela cidade linda, cheia de palmeira", ironizou um aliado do deputado. Murici é a cidade de Renan Calheiros.

Ou seja, na prática, a pressão do Senado não deve mudar o calendário na Câmara, que prevê votar a isenção do Imposto de Renda no dia 1º de outubro.