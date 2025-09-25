Senado tem 'Superquarta', expõe Câmara e reinaugura dissenso entre Casas
"Quem elaborou essa estratégia para o Hugo Motta foi um arquiteto do caos. Casar a PEC da Blindagem com o PL da anistia —e ainda subordinar a aprovação dessas duas pautas à única que interessa ao povo, a isenção do Imposto de Renda— foi um suicídio."
A avaliação é de um experiente assessor parlamentar do Senado Federal, diante da comemoração explícita de nomes de peso da Casa sobre o que passou a ser chamado, em tom de ironia, de "Superquarta do Salão Azul", numa referência à cor dos carpetes da Casa.
A tal "Superquarta" contempla, em uma frente, a derrubada unânime, na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), da PEC que impedia a investigação de parlamentares pelo Supremo sem aval do Congresso. Na outra, a aprovação, também unânime, na CAE (Comissão de Assuntos Econômicos), do projeto que livra quem ganha até R$ 5.000 de pagar Imposto de Renda.
"Lá [na Câmara], já são sete meses de discussão sobre o Imposto de Renda, e nada. Aqui, em uma semana, o Renan Calheiros (MDB-AL) aprovou um texto que embute as mudanças pregadas pelo [deputado Arthur] Lira (PP-AL) e mandou entregar direto do outro lado da rua", comentou um aliado do senador alagoano.
Presidida por Renan, a CAE aprovou a isenção do IR em caráter terminativo, ou seja, a proposta nem precisa ser levada ao plenário, vai direto para a Câmara.
Simbolicamente, a soma das duas cenas tem peso. E os deputados sentiram. Muitos dizem terem sido abandonados por colegas de partido e dirigentes de siglas que estão no Senado, o que ampliou a exposição da Câmara.
Mas, mais do que isso, o saldo da semana no Legislativo é o do registro da volta dos tempos de dissenso entre Câmara e Senado. "Nada melhor para o governo e o Supremo do que um Congresso dividido", comentou um deputado líder de partido do centrão.
A próxima batalha já tem nome: o projeto que trata da redução das penas previstas na lei que trata da tentativa de abolição do Estado de Direito. "No MDB, ninguém quer votar isso. O clima mudou. Não tem mais [Donald] Trump e não tem mais PEC da Blindagem. No Senado, vai ter trabalho para andar", conclui um auxiliar do partido.
