Senado tem 'Superquarta', expõe Câmara e reinaugura dissenso entre Casas

"Lá [na Câmara], já são sete meses de discussão sobre o Imposto de Renda, e nada. Aqui, em uma semana, o Renan Calheiros (MDB-AL) aprovou um texto que embute as mudanças pregadas pelo [deputado Arthur] Lira (PP-AL) e mandou entregar direto do outro lado da rua", comentou um aliado do senador alagoano.

Presidida por Renan, a CAE aprovou a isenção do IR em caráter terminativo, ou seja, a proposta nem precisa ser levada ao plenário, vai direto para a Câmara.

Simbolicamente, a soma das duas cenas tem peso. E os deputados sentiram. Muitos dizem terem sido abandonados por colegas de partido e dirigentes de siglas que estão no Senado, o que ampliou a exposição da Câmara.

Mas, mais do que isso, o saldo da semana no Legislativo é o do registro da volta dos tempos de dissenso entre Câmara e Senado. "Nada melhor para o governo e o Supremo do que um Congresso dividido", comentou um deputado líder de partido do centrão.

A próxima batalha já tem nome: o projeto que trata da redução das penas previstas na lei que trata da tentativa de abolição do Estado de Direito. "No MDB, ninguém quer votar isso. O clima mudou. Não tem mais [Donald] Trump e não tem mais PEC da Blindagem. No Senado, vai ter trabalho para andar", conclui um auxiliar do partido.