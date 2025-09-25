STF vê 'luz', elogia Lula e retoma debate interno sobre penas a golpistas

"Finalmente, uma luz, um respiro. O simbolismo do discurso, a imagem... Acho que é preciso dizer que o presidente Lula teve um papel importante nisso. E a população também. A semana vai se encaminhando para o final melhor do que começou", avalia um ministro do Supremo, sobre o saldo destes dias, que contaram com um aceno inédito de Donald Trump ao líder brasileiro e o enterro da chamada PEC da Blindagem, que tolhia o poder da Corte de investigar parlamentares.

O mesmo integrante do STF, porém, diz que foi preciso retomar internamente o debate sobre os planos do Congresso de mudar as penas estabelecidas na lei que trata da abolição do Estado democrático de Direito. "Esta semana, os deputados não votam, mas vamos ver como fica na próxima. O fato é que parece inevitável fazer algo, ou o caixão da anistia fica sobre a mesa."

O ministro ouvido pela coluna admite que a solução encaminhada pela Câmara está longe de ser algo desejado no STF. "Não é o sonho de ninguém, mas ao menos pode acabar com a narrativa de penas abusivas, sem proporcionalidade. O Supremo condenou segundo o que diz a lei. Se mudarem a lei, paciência."