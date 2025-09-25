STF vê 'luz', elogia Lula e retoma debate interno sobre penas a golpistas
"Finalmente, uma luz, um respiro. O simbolismo do discurso, a imagem... Acho que é preciso dizer que o presidente Lula teve um papel importante nisso. E a população também. A semana vai se encaminhando para o final melhor do que começou", avalia um ministro do Supremo, sobre o saldo destes dias, que contaram com um aceno inédito de Donald Trump ao líder brasileiro e o enterro da chamada PEC da Blindagem, que tolhia o poder da Corte de investigar parlamentares.
O mesmo integrante do STF, porém, diz que foi preciso retomar internamente o debate sobre os planos do Congresso de mudar as penas estabelecidas na lei que trata da abolição do Estado democrático de Direito. "Esta semana, os deputados não votam, mas vamos ver como fica na próxima. O fato é que parece inevitável fazer algo, ou o caixão da anistia fica sobre a mesa."
O ministro ouvido pela coluna admite que a solução encaminhada pela Câmara está longe de ser algo desejado no STF. "Não é o sonho de ninguém, mas ao menos pode acabar com a narrativa de penas abusivas, sem proporcionalidade. O Supremo condenou segundo o que diz a lei. Se mudarem a lei, paciência."
O gesto de Trump a Lula foi celebrado internamente na Corte, que vê como meta a ser perseguida, num primeiro momento, a necessidade de interromper o cerco a setores da economia com o tarifaço, mas considera que o passo seguinte pode ser o fim das sanções aos integrantes do STF e seus familiares.
"Eles começaram a receber informações sobre o processo, começaram a conhecer melhor o que houve. A saber que estavam sendo levados para o caminho errado", diz o ministro. "Nesse ponto, importante o papel de Lula e do país. Encontraram um país diferente aqui."
O magistrado encerrou a conversa com a coluna relatando encontro que teve com um diplomata que atua em Roma. A Itália é a pátria de Francesca Albanese, relatora especial sobre a Situação dos Direitos Humanos nos Territórios Palestinos. Ela foi sancionada pelo governo norte-americano com a asfixia financeira em julho deste ano, após apresentar documento denunciando o lucro de empresas com a guerra em Gaza.
"Os bancos se curvaram, e o governo silenciou. A oposição lá pena para denunciar a situação da servidora que estava trabalhando para as Nações Unidas e se vê hoje em situação calamitosa. A primeira-ministra [Giorgia Meloni, aliada de Trump] nada fala. Aqui, não", resume.
