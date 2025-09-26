Otto e Renan: dupla que implodiu PEC da Blindagem agora mira dosimetria
A dupla de senadores que primeiro se insurgiu contra a natimorta PEC da Blindagem agora traça críticas à forma e ao conteúdo da proposta que deve minorar as penas impostas a quem tenta golpe de Estado no Brasil, o chamado PL da dosimetria.
À coluna, Otto Alencar (PSD-BA) e Renan Calheiros (MDB-AL) manifestaram desconfianças sobre o mérito e a construção do projeto que pode reduzir em até 11 anos a pena imposta ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pelo Supremo.
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, por onde o texto aprovado na Câmara deverá passar, Otto ironiza a escolha do deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP) como relator da matéria na Câmara.
"Escolheram, aparentemente, o maior conhecedor das letras jurídicas na Casa, não é mesmo? PhD em Direito Penal e Processual...Notório saber jurídico, conhecedor das causas legais e da Constituição", provoca o senador baiano.
Paulinho da Força é sindicalista, mas tem larga experiência no Legislativo. Está há 18 anos na Câmara.
Mais enfático é o presidente do MDB de Alagoas, Renan Calheiros. Por meio da sua assessoria, ele declarou o seguinte: "Sou contra a anistia, porque é flagrantemente inconstitucional. Não há perdão, indulto, graça ou anistia para crimes conta o Estado democrático e a ordem constitucional. Igualmente, sou contra a dosimetria. Entendo que o tema é de competência da Justiça e qualquer atuação do Parlamento seria uma intromissão indevida em outro Poder."
Nos bastidores, ambos vão mais longe. Aliados dizem que Renan pretende fechar posição do MDB contra o texto que vier da Câmara, assim como fez com a PEC da Blindagem.
Já Otto tem dito aos colegas que "quem age dentro da lei" não tem qualquer interesse em diminuir as penas aprovadas para quem as infringe.
A dupla tem peso interno no Senado e influi em duas das bancadas mais numerosas da Casa.
Portanto, se o ambiente já era de incerteza na Câmara quanto ao futuro do projeto, ele tende a ficar ainda mais nebuloso diante das novas manifestações.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.