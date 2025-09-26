Otto e Renan: dupla que implodiu PEC da Blindagem agora mira dosimetria

"Escolheram, aparentemente, o maior conhecedor das letras jurídicas na Casa, não é mesmo? PhD em Direito Penal e Processual...Notório saber jurídico, conhecedor das causas legais e da Constituição", provoca o senador baiano.

Paulinho da Força é sindicalista, mas tem larga experiência no Legislativo. Está há 18 anos na Câmara.

Mais enfático é o presidente do MDB de Alagoas, Renan Calheiros. Por meio da sua assessoria, ele declarou o seguinte: "Sou contra a anistia, porque é flagrantemente inconstitucional. Não há perdão, indulto, graça ou anistia para crimes conta o Estado democrático e a ordem constitucional. Igualmente, sou contra a dosimetria. Entendo que o tema é de competência da Justiça e qualquer atuação do Parlamento seria uma intromissão indevida em outro Poder."

Nos bastidores, ambos vão mais longe. Aliados dizem que Renan pretende fechar posição do MDB contra o texto que vier da Câmara, assim como fez com a PEC da Blindagem.

Já Otto tem dito aos colegas que "quem age dentro da lei" não tem qualquer interesse em diminuir as penas aprovadas para quem as infringe.

A dupla tem peso interno no Senado e influi em duas das bancadas mais numerosas da Casa.