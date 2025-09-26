Relator avisa que PL tentará manobra por anistia ampla em vez de dosimetria
Numa reunião tensa com a bancada do PT, o relator do projeto que vai propor a redução das penas impostas a quem tentou um golpe de Estado no Brasil, Paulinho da Força (Solidariedade-SP), avisou que o partido de Jair Bolsonaro tentará, no plenário, emplacar o retorno da discussão da anistia ampla e irrestrita.
"Olha, está confortável para vocês ficarem contra tudo, mas o PL vai fazer um destaque [pedido de alteração no texto] para voltar com a anistia geral. E aí, muita gente nossa pode embarcar para devolver o desgaste que vocês estão impondo com essa atitude", disse, segundo relatos.
Por "gente nossa" leia-se o centrão, detentor da maioria dos votos na Câmara.
Os deputados do PT fincaram posição, lembrando que há determinação do partido para não fechar qualquer acordo em relação ao tema.
Houve ainda quem lembrasse que um dos planos golpistas previa o assassinato do presidente Lula, do vice, Geraldo Alckmin, e do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo.
Procurado, o presidente do PT, Edinho Silva, destacou que "não há acerto possível" nesse tema.
A bancada na Câmara não deve, dessa vez, rachar. Para embolar mais o cenário, há ainda o fato de que o PL, partido de Bolsonaro, também não acata publicamente a ideia de abandonar a defesa da anistia, embora o centrão acredite que, na votação do texto que prevê penas menores, o grupo vá fazer uma opção pelo pragmatismo para evitar um "mal maior" ao ex-presidente.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.