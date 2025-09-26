Relator avisa que PL tentará manobra por anistia ampla em vez de dosimetria

Numa reunião tensa com a bancada do PT, o relator do projeto que vai propor a redução das penas impostas a quem tentou um golpe de Estado no Brasil, Paulinho da Força (Solidariedade-SP), avisou que o partido de Jair Bolsonaro tentará, no plenário, emplacar o retorno da discussão da anistia ampla e irrestrita.

"Olha, está confortável para vocês ficarem contra tudo, mas o PL vai fazer um destaque [pedido de alteração no texto] para voltar com a anistia geral. E aí, muita gente nossa pode embarcar para devolver o desgaste que vocês estão impondo com essa atitude", disse, segundo relatos.

Por "gente nossa" leia-se o centrão, detentor da maioria dos votos na Câmara.