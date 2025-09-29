Barroso fala em fim de ciclo e reacende corrida por vaga no STF: 3 no páreo
Em diferentes entrevistas ao longo da última semana, o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo, admitiu estar meditando sobre a possibilidade de antecipar sua aposentadoria da corte em um futuro próximo. Com o gesto, reabriu as conversas em Brasília sobre quem poderia ser o terceiro indicado de Lula para o STF neste mandato.
Hoje, três nomes aparecem com mais força na lista de apostas. No topo, o ministro-chefe da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias. Ele é visto, dentro do Supremo, inclusive, como alguém que "chega com força" na corrida.
Lula tem confiança pessoal e apreço por Messias —dois quesitos que o presidente passou a valorar muito nas indicações deste terceiro mandato.
A dificuldade seria obter a aprovação de um quadro tão ligado a ele e ao PT no Senado, onde a oposição conta com ao menos 36 votos sólidos. Os últimos dois indicados, porém, tinham o mesmo perfil e foram aprovados.
Desta vez, porém, um senador está, também, entre os cotados. Rodrigo Pacheco (PSD-MG), aliadíssimo do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, amigo de Alexandre de Moraes, recentemente elogiado por Gilmar Mendes. Chega, portanto, com o apoio do presidente do Senado e do próximo presidente do Supremo —em 2027 Moraes comandará a corte.
O problema: Lula vem externando ter planos para o senador no campo da política eleitoral. Quer convencê-lo a ser candidato em Minas Gerais para ter um palanque forte no estado.
Há ainda o fato de que o presidente tem deixado muito claro com base nas últimas indicações que tem como critério inalienável a confiança pessoal, dele, Lula, nos nomes que escolherá para o Supremo. Foi assim com Flávio Dino e mais recentemente com Cristiano Zanin.
"O Lula que faz as escolhas hoje é um Lula que passou 580 dias preso", resume um aliado.
Por fora, corre o nome de Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União. O ministro é jovem, tem 47 anos, mas tem lastro político: é muito próximo a José Sarney, Gilmar Mendes e Renan Calheiros (MDB-AL), por exemplo. Astuto, aproximou-se de Lula, tornou-se interlocutor de Rui Costa, chefe da Casa Civil.
Ganhou confiança no Planalto evitando a interdição de programas importantes para o governo na corte de contas, como o Pé de Meia (Educação) e o Gás para Todos (Minas e Energia).
Depois de presidir o TCU, chegou a ensaiar uma saída do Tribunal. Recebeu sinalização de que esperasse. E lá está.
As especulações sobre uma aposentadoria precoce de Barroso no Supremo não são novas. Já em 2023 o ministro ventilou a Lula a ideia de que, concluindo a presidência, gostaria de se dedicar a outros projetos. Nesta segunda (29), Barroso passa o comando do Supremo ao ministro Edson Fachin. O tempo, portanto, chegou.
"É o que acho que ele vai fazer, sair. Ele não abre 100%, mas é a impressão que tenho", diz um colega do ministro no STF. A questão agora seria apenas de calendário. Barroso, apostam, deve aguardar o fim do ano judiciário. Lula terá, portanto, alguns meses para fechar sua decisão.
