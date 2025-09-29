Barroso fala em fim de ciclo e reacende corrida por vaga no STF: 3 no páreo

A dificuldade seria obter a aprovação de um quadro tão ligado a ele e ao PT no Senado, onde a oposição conta com ao menos 36 votos sólidos. Os últimos dois indicados, porém, tinham o mesmo perfil e foram aprovados.

Desta vez, porém, um senador está, também, entre os cotados. Rodrigo Pacheco (PSD-MG), aliadíssimo do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, amigo de Alexandre de Moraes, recentemente elogiado por Gilmar Mendes. Chega, portanto, com o apoio do presidente do Senado e do próximo presidente do Supremo —em 2027 Moraes comandará a corte.

O problema: Lula vem externando ter planos para o senador no campo da política eleitoral. Quer convencê-lo a ser candidato em Minas Gerais para ter um palanque forte no estado.

Há ainda o fato de que o presidente tem deixado muito claro com base nas últimas indicações que tem como critério inalienável a confiança pessoal, dele, Lula, nos nomes que escolherá para o Supremo. Foi assim com Flávio Dino e mais recentemente com Cristiano Zanin.

"O Lula que faz as escolhas hoje é um Lula que passou 580 dias preso", resume um aliado.

Por fora, corre o nome de Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União. O ministro é jovem, tem 47 anos, mas tem lastro político: é muito próximo a José Sarney, Gilmar Mendes e Renan Calheiros (MDB-AL), por exemplo. Astuto, aproximou-se de Lula, tornou-se interlocutor de Rui Costa, chefe da Casa Civil.