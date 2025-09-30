Assine UOL
Governo vê ambiente para aprovar isenção do IR, mas teme mudanças

Deputado Arthur Lira (PP-AL), relator da isenção do IR para quem ganha até R$ 5.000 Imagem: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

Aliados e integrantes do governo Lula apostam na aprovação, pela Câmara, do projeto que livra quem ganha até R$ 5.000 do pagamento de Imposto de Renda, mas temem mudanças de última hora feitas em plenário. A proposta deve ser votada na quarta-feira (1º).

O texto recebeu dezenas de emendas, analisadas pelo relator Arthur Lira (PP-AL). Há quem queira ampliar a benesse, dando a anistia do imposto para quem ganhe até R$ 10 mil. O problema é a compensação, já que não se pode abrir mão de uma receita sem prever de onde virá a cobertura.

Outro ponto de atenção é com uma eventual tentativa de reduzir a cobrança adicional para quem tem remuneração superior a R$ 600 mil.

O fato de Lira estar no comando da operação dá certa tranquilidade ao Planalto. Ex-presidente da Câmara, ele comanda com mão de ferro votações de seu interesse.

O trabalho do deputado foi elogiado pelo ministro Fernando Haddad (Fazenda). À coluna, ele disse que o alagoano "foi diligente, fez as coisas certas e elaborou um texto confortável" para o governo.

