Governo vê ambiente para aprovar isenção do IR, mas teme mudanças

Aliados e integrantes do governo Lula apostam na aprovação, pela Câmara, do projeto que livra quem ganha até R$ 5.000 do pagamento de Imposto de Renda, mas temem mudanças de última hora feitas em plenário. A proposta deve ser votada na quarta-feira (1º).

O texto recebeu dezenas de emendas, analisadas pelo relator Arthur Lira (PP-AL). Há quem queira ampliar a benesse, dando a anistia do imposto para quem ganhe até R$ 10 mil. O problema é a compensação, já que não se pode abrir mão de uma receita sem prever de onde virá a cobertura.

Outro ponto de atenção é com uma eventual tentativa de reduzir a cobrança adicional para quem tem remuneração superior a R$ 600 mil.