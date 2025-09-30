Planalto defende distância regulamentar de crise na Venezuela
O Palácio do Planalto defende que o presidente Lula mantenha "distância regulamentar" da grave crise diplomática que aflige o ditador Nicolás Maduro, da Venezuela.
Com o país cercado por embarcações de guerra norte-americanas e sob ameaça de Donald Trump, Maduro diz ter em mãos um decreto de estado de exceção para colocar em prática caso haja agressão dos Estados Unidos ao país.
"O presidente defende a paz. É um defensor da paz. Ele foi claro no discurso que fez na ONU", afirma um ministro. "Mas nós não queremos nos envolver muito nisso", conclui.
O líder venezuelano conseguiu implodir pontes com Lula ao se autoproclamar vencedor das eleições sem a publicação dos boletins de urnas, tradicionalmente expostos na Venezuela.
Além do cerco naval no Caribe, o governo Trump oferece uma recompensa de US$ 50 milhões a quem der informações que levem à prisão de Maduro. O presidente americano acusa o líder venezuelano de ter relações com o crime organizado e o tráfico de drogas.
