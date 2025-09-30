Ministério da Justiça dispara notificações a bares com suspeita de metanol

A Secretaria Nacional do Consumidor, vinculada ao Ministério da Justiça, já disparou as primeiras notificações a bares e estabelecimentos suspeitos de terem vendido bebidas contaminadas por metanol.

Segundo a coluna apurou, três despachos já foram feitos. Os documentos, que registram a abertura de investigação preliminar, foram enviados por e-mail e sedex-10 e ainda haverá uma notificação feita pessoalmente por funcionários do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Os estabelecimentos terão 24 horas para prestar as informações solicitadas pela Senacon. O órgão faz parte do braço administrativo da operação montada pelo governo federal para apurar a contaminação por metanol que, suspeita-se, já vitimou cinco pessoas em São Paulo.