Assine UOL
Daniela Lima

Daniela Lima

Siga nas redes
Só para assinantesAssine UOL
Reportagem

Ministério da Justiça dispara notificações a bares com suspeita de metanol

Daniela Lima
Colunista do UOL

A Secretaria Nacional do Consumidor, vinculada ao Ministério da Justiça, já disparou as primeiras notificações a bares e estabelecimentos suspeitos de terem vendido bebidas contaminadas por metanol.

Segundo a coluna apurou, três despachos já foram feitos. Os documentos, que registram a abertura de investigação preliminar, foram enviados por e-mail e sedex-10 e ainda haverá uma notificação feita pessoalmente por funcionários do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Os estabelecimentos terão 24 horas para prestar as informações solicitadas pela Senacon. O órgão faz parte do braço administrativo da operação montada pelo governo federal para apurar a contaminação por metanol que, suspeita-se, já vitimou cinco pessoas em São Paulo.

A Senacon cobra informações —e provas— sobre a procedência das bebidas e as condições de armazenamento e de manipulação das garrafas suspeitas de contaminação.

Reportagem

Texto que relata acontecimentos, baseado em fatos e dados observados ou verificados diretamente pelo jornalista ou obtidos pelo acesso a fontes jornalísticas reconhecidas e confiáveis.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.