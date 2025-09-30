Assine UOL
Reportagem

Sem acordo, líderes veem texto alternativo à anistia fora da pauta

Colunista do UOL
29.set.2025 - O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) visita o ex-presidente Jair Bolsonaro em prisão domiciliar, ao lado dos filhos Flávio e Jair Renan (de preto) Imagem: Gabriela Biló/Folhapress

Sem acordo nem com a esquerda nem com a direita, líderes de diferentes partidos veem o texto alternativo à anistia, construído por Paulinho da Força (Solidariedade-SP), fora da pauta de votações nesta semana.

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), chamou reunião nesta terça-feira (30), mas há pouco espaço para manobra.

O PL, de Jair Bolsonaro, diz que apenas uma mudança nas penas previstas em lei para tentativa de abolição dos Estado democrático de Direito não o atende. E o PT, por ordem do governo, descarta qualquer apoio à chamada PEC da Dosimetria.

Sem ambiente, a proposta deve ficar pelo menos mais uma semana na gaveta.

Reportagem

Texto que relata acontecimentos, baseado em fatos e dados observados ou verificados diretamente pelo jornalista ou obtidos pelo acesso a fontes jornalísticas reconhecidas e confiáveis.

