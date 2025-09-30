Sem acordo, líderes veem texto alternativo à anistia fora da pauta

Sem acordo nem com a esquerda nem com a direita, líderes de diferentes partidos veem o texto alternativo à anistia, construído por Paulinho da Força (Solidariedade-SP), fora da pauta de votações nesta semana.

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), chamou reunião nesta terça-feira (30), mas há pouco espaço para manobra.

O PL, de Jair Bolsonaro, diz que apenas uma mudança nas penas previstas em lei para tentativa de abolição dos Estado democrático de Direito não o atende. E o PT, por ordem do governo, descarta qualquer apoio à chamada PEC da Dosimetria.