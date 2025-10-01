Alcolumbre não reabre espaço para diálogo e trava texto da anistia

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), não está fazendo questão de esconder. Quem o procura ouve um relato cristalino sobre seu incômodo com o que considerou um atropelo da Câmara a um projeto que ele já havia anunciado que estava construindo: uma alternativa à proposta de anistia, que revisasse as penas dos condenados na trama golpista.

A Câmara acabou pautando o tema antes e aprovou a tramitação em regime de urgência de uma proposta que agora está empacada. O comandante da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), não quer repetir o erro de pautar um projeto que o desgaste sem garantia de que o Senado dará seguimento.

O impasse não é de fácil solução. No caso da tramitação de projetos de lei, a ordem dos fatores altera o produto. A Casa que primeiro vota uma proposta fica com a palavra final sobre ela. Ou seja: se o chamado PL da dosimetria fosse votado primeiro no Senado, a Câmara revisaria e faria mudanças, mas o texto voltaria à mão dos senadores para a palavra final.