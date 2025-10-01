Metanol: MJ cobra lista de fornecedores de bares dos últimos 3 meses
A investigação preliminar da Secretaria de Defesa do Consumidor sobre os bares suspeitos de terem vendido bebida destilada contaminada com metanol tem como ponto de partida a identificação de todos os fornecedores desses estabelecimentos nos últimos três meses.
As requisições constam das primeiras notificações enviadas pelo órgão, que é vinculado ao Ministério da Justiça, ainda na tarde de ontem a comerciantes de São Paulo.
A Senacon cobra uma planilha que contemple todas as marcas e tipos de bebidas destiladas comercializadas ao longo de 90 dias, e também "indicação de fornecedores (nome, CNPJ e dados de contato) e datas de fornecimento das bebidas destiladas" pelo mesmo período.
"O objetivo dessa requisição é concentrar informações necessárias para: (i) rastrear as bebidas destiladas comercializadas por esse estabelecimento, de modo a identificar outros focos de atenção; (ii) verificar o cumprimento de deveres de segurança e informação; (iii) avaliar a necessidade de comunicação e retirada de mercado de bebidas destiladas; e (iv) viabilizar pronta cooperação com Vigilâncias Sanitárias, Procons, Polícia Civil e Mapa, inclusive com a preservação de registros e evidências", explica o órgão na notificação.
A quantidade de bebidas estocadas e suas condições de armazenamento também precisam ser informadas. Os estabelecimentos terão de 24 a 48 horas para responder.
