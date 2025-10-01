Metanol: MJ cobra lista de fornecedores de bares dos últimos 3 meses

A investigação preliminar da Secretaria de Defesa do Consumidor sobre os bares suspeitos de terem vendido bebida destilada contaminada com metanol tem como ponto de partida a identificação de todos os fornecedores desses estabelecimentos nos últimos três meses.

As requisições constam das primeiras notificações enviadas pelo órgão, que é vinculado ao Ministério da Justiça, ainda na tarde de ontem a comerciantes de São Paulo.

A Senacon cobra uma planilha que contemple todas as marcas e tipos de bebidas destiladas comercializadas ao longo de 90 dias, e também "indicação de fornecedores (nome, CNPJ e dados de contato) e datas de fornecimento das bebidas destiladas" pelo mesmo período.