Lula manda Itamaraty subir tom após Colômbia romper acordo automotivo

O presidente Lula mandou o Itamaraty subir o tom nas conversas com a Colômbia, do aliado Gustavo Petro, depois que o país deixou o acordo de comércio automotivo com o Brasil caducar na última terça-feira (30).

Os colombianos são o terceiro mercado para as montadoras brasileiras e, com o fim do trato, uma cota de 50 mil veículos que entravam com alíquota reduzida deixa de ter o benefício.

Sem o acordo, o Brasil passa a ter uma desvantagem competitiva, em especial frente a gigantes como a China, já que os veículos nacionais seriam taxados em 16%.