Lula manda Itamaraty subir tom após Colômbia romper acordo automotivo
O presidente Lula mandou o Itamaraty subir o tom nas conversas com a Colômbia, do aliado Gustavo Petro, depois que o país deixou o acordo de comércio automotivo com o Brasil caducar na última terça-feira (30).
Os colombianos são o terceiro mercado para as montadoras brasileiras e, com o fim do trato, uma cota de 50 mil veículos que entravam com alíquota reduzida deixa de ter o benefício.
Sem o acordo, o Brasil passa a ter uma desvantagem competitiva, em especial frente a gigantes como a China, já que os veículos nacionais seriam taxados em 16%.
Segundo interlocutores, Lula chegou a sugerir cancelar sua ida ao encontro da Celac (Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos), que ocorrerá na Colômbia em novembro.
O petista ficou especialmente irritado porque ele mesmo havia tratado do assunto com Petro, e o acordo firmado com o aliado foi descumprido.
