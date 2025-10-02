Lula volta a se queixar a aliados sobre taxa de juros

O presidente Lula voltou a fazer carga sobre a taxa básica de juros, a Selic, estipulada pelo Banco Central em 15% desde junho deste ano, o que a coloca no maior patamar desde 2006.

Em conversas com aliados e interlocutores do setor produtivo nos últimos dias, o petista afirmou que "todo mundo sabe" que a Selic "tem que cair", mas admitiu que o tema é "delicado".

Lula havia moderado o tom sobre a taxa básica de juros desde que seu indicado, Gabriel Galípolo, assumiu a presidência do Banco Central. Quem conhece o petista viu na fala de Fernando Haddad (Fazenda), na semana passada, uma senha para identificar a impaciência do Planalto.